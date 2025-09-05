Überfall auf 19-Jährigen: Jetzt spricht das Opfer

Drei Unbekannte haben am Sonntagabend einen 19-Jährigen gegen 22 Uhr an der Reiserstraße in Aichach nahe dem Griesbacherl überfallen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord stahlen die drei Männer ihrem Opfer den Geldbeutel. Bei dem Überfall wurde der junge Mann laut Polizei leicht verletzt. Nun meldet er sich selbst zu Wort.

Raub in Aichach: 19-Jähriger fällt durch Faustschlag aufs Auge zu Boden

Der Aichacher, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, berichtet, er sei mit ein paar Freunden in Augsburg bei einem Eishockey-Spiel gewesen. Anschließend hätten sie sich auf dem Plärrer vergnügt. Auf dem Weg vom Aichacher Bahnhof nach Hause sei er in Begleitung zweier Freunde gewesen. Seinen Angaben zufolge sei er ein Stück vor seinen Begleitern gelaufen, weil er zügiger nach Hause gelangen wollte.

Ungefähr auf Höhe der Hausnummer vier an der Reiserstraße sei er überfallen worden. Die Unbekannten seien unvermittelt von hinten an ihn herangetreten. Als er sich umgedreht habe, habe ihm einer der Männer einen Faustschlag „am rechten Auge“ verpasst. Der 19-Jährige berichtet, er habe zurückzuschlagen versucht, sei aber durch den Schlag ins Gesicht zu Boden gefallen. Ein zweiter Mann habe ihm den Geldbeutel aus der Jackentasche gezogen. Der Dritte habe das Geschehen beobachtet. Der Aichacher sagt: „Er rief: Los, Los!“ Dann seien die Täter davongelaufen.

Nach Angaben des jungen Mannes verfolgten seine Begleiter die Unbekannten über den Kiesweg Am Griesbacherl in östlicher Richtung. In einer Pressemitteilung der Polizei hieß es, dass Zeugen des Überfalls die Männer verfolgt hätten. Wer diese Zeugen waren, dazu machte die Polizei keine Angaben. Laut Polizei gelang es den Zeugen nicht, die Täter einzuholen. Der 19-Jährige berichtet, er sei allein wieder aufgestanden. Seinen Geldbeutel habe er wiedergefunden. Die darin befindlichen Karten seien verstreut auf dem Boden gelegen. Doch seinen Angaben zufolge fehlten 70 Euro.

Raubüberfall in Aichach: Einer der Unbekannten hat einen Goldzahn

Der Aichacher klagt ein paar Tage nach dem Überfall: „Der Weg ist schlecht beleuchtet.“ Er hofft darauf, dass die Stadt tätig wird und an der Beleuchtungssituation an der Reiserstraße etwas verändert. Seiner Meinung nach ist mehr Licht dringend nötig. Denn Laternen stehen nur in der angrenzenden Straße Am Schlößl und am vorbeiführenden Weg Am Griesbacherl, nicht aber in der Reiserstraße.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zu dem Überfall in Aichach dauern an. Auch weiterhin erbittet die Kripo Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. Nach Angaben der Polizei wurden die Unbekannten folgendermaßen beschrieben: Alle drei Männer seien dunkelhäutig. Einer von ihnen habe gelockte Haare und habe zum Zeitpunkt des Überfalls weiß-rote Schuhe getragen, möglicherweise handele es sich um ein Modell der Marke Nike Air Force.

Der zweite Mann habe schulterlange, schwarze Dreadlocks und einen Goldzahn im Oberkiefer. Der dritte Unbekannte habe zum Tatzeitpunkt eine schwarze Weste sowie ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Logo auf der rechten Seite getragen. Es könne sich nach Angaben der Polizei um ein Fußball-Trikot handeln. Alle Täter seien zwischen 20 und 30 Jahre alt.