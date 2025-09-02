Icon Menü
Rauch in Zug der Bayerischen Regiobahn bei Kühbach-Radersdorf führt am Montag zu Feuerwehreinsatz

Kühbach

Rauch in Regionalzug bei Radersdorf löst nächtlichen Feuerwehreinsatz aus

In einem Zug der Bayerischen Regiobahn zwischen Aichach und Ingolstadt tritt am Montagabend Rauch auf. Der Zug mit 30 Passagieren wird angehalten. Sieben Feuerwehren rücken aus.
Von Nicole Simüller
    • |
    • |
    • |
    Brandgeruch in einem Zug der Bayerischen Regiobahn führt am Montagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz bei Radersdorf: Der Zug mit rund 30 Passagieren wird angehalten.
    Brandgeruch in einem Zug der Bayerischen Regiobahn führt am Montagabend zu einem großen Feuerwehreinsatz bei Radersdorf: Der Zug mit rund 30 Passagieren wird angehalten. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Einen größeren Feuerwehreinsatz hat es am späten Montagabend auf der Paartalbahn-Strecke zwischen Ingolstadt und Augsburg nahe dem Kühbacher Ortsteil Radersdorf gegeben. Im Abteil eines mit knapp 30 Passagieren besetzten Zugs der Bayerischen Regiobahn war nach Polizeiangaben Brandgeruch aufgetreten.

    Rauch im Zug: 90 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren sind in Radersdorf im Einsatz

    Um kurz nach 22 Uhr musste der Regionalzug im Bereich des Radersdorfer Sees einen Nothalt einlegen. Aufgrund der Mitteilung, dass Rauch im Fahrgastraum wahrzunehmen sei, beorderte die Integrierte Leitstelle die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühbach, Unterbernbach, Haslangkreit, Aichach, Oberbernbach, Walchshofen und Inchenhofen zur Einsatzstelle. Allein die Aichacher Wehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Kreisbrandinspektion sowie die Polizei waren vor Ort. Insgesamt befanden sich über 90 Einsatzkräfte vor Ort.

    Sie stellten fest, dass eine Evakuierung des Zuges nicht erforderlich war und es keine Verletzten gab. Wie die Polizei mitteilte, war wohl ein technischer Defekt am Triebwagen die Ursache für den Rauchgeruch.

