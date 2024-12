Akku eines Elektrorads fängt an zu rauchen: Feuerwehr greift ein

Ein rauchender Akku an einem Elektrofahrrad hat am Montag zu einem Feuerwehreinsatz in Aichach geführt, bestätigt die Aichacher Polizei. Ein 42-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr am Plattenberg unterwegs, als er während der Fahrt Brandgeruch und kurz darauf eine Rauchentwicklung am Akku des Fahrrads bemerkte. Daraufhin rief er umgehend die Feuerwehr Aichach.

Aichacher Feuerwehr kühlt den rauchenden Akku

Die Besatzung eines Löschgruppenfahrzeuges baute den stark rauchenden Akku aus dem Fahrrad aus und kühlte diesen anschließend in einem Wasserbad, berichtet die Feuerwehr. Abschließend wurde der defekte Akku dem Besitzer zur fachgerechten Entsorgung übergeben und der Feuerwehreinsatz beendet.