Abschlussprüfungen: So trotzen die Realschulen der Hitze

Prüfungsstress und hohe Temperaturen von über 30 Grad bringen die Schülerinnen und Schüler an den vier Realschulen im Landkreis Aichach-Friedberg in diesen Tagen zum Schwitzen. Die Schulen versuchen, die Abschlussprüfungen für die Beteiligten trotz der Hitze erträglich zu gestalten. Ein Hausmeister steht für die Jugendlichen sogar nachts auf.

Die Realschule Affing im Ortsteil Bergen setzt auf die Kraft der kühleren Morgenluft. Die stellvertretende Schulleiterin Sandra Oßwald sagt: „Wir versuchen in der Früh zu lüften. Außerdem haben wir eine Lüftungsanlage.“ Vorteilhaft sei auch die Beschaffenheit der großen Turnhalle, in der die Abschlussprüfungen stattfänden. Oßwald sagte am Montag: „Obwohl es über das Wochenende so heiß war, waren wir heute erstaunt darüber, dass die Hitze nicht drin steht.“

Abschlussprüfungen finden in belüfteten Turnhallen statt

Zudem werde darauf geachtet, dass die Prüflinge ausreichend trinken. 78 Schülerinnen und Schüler schreiben in Affing derzeit die Prüfungen. Die langwierige Deutschprüfung, die bei der Hitze laut Oswald etwas herausfordernder gewesen sei, haben sie bereits hinter sich gebracht. Mathematik, BWL, Physik und Werken stehen diese Woche auf dem Plan. Oßwald ist zuversichtlich, dass die Prüfungen durch die Vorkehrungen gut machbar sind.

Die Abschlussklassen der Friedberger Konradin Realschule schreiben ihre Arbeiten in der Rothenberghalle. Schulleiterin Daniela Walther sagt: „Wir haben Glück. Die Turnhalle ist zum Teil im Boden versenkt.“ Zudem sei die Halle verschattet. Durch Bäume, Markisen und andere Bauelemente wird die Sonneneinstrahlung reduziert. Dadurch heizt sich die Halle weniger auf. Walther ist froh: „Das macht es uns leichter.“ Auch werde über Nacht gelüftet.

In Aichach sorgt der Hausmeister der Realschule für gute Luft

Walther berichtet, dass insgesamt 131 Schülerinnen und Schüler am Montag die letzte gemeinsame Abschlussprüfung in Mathematik geschrieben hätten. Die Prüfungen enden in den Profilfächern mit dem Fach Kunst am Donnerstag. Die Jugendlichen sind offenbar tapfer: Laut Schulleiterin hat sich bisher niemand über eine zu große Hitze beklagt.

An der Wittelsbacher Realschule in Aichach sorgen nicht etwa die Lehrkräfte für bessere Luft im Prüfungsraum. Werner Funk, Zweiter Konrektor, verrät: „Der Hausmeister lüftet, wenn er um sechs Uhr kommt.“ Ansonsten gebe es in der Turnhalle, die als Prüfungssaal fungiert, eine Lüftungsanlage, die für frische Luft sorge. Laut Funk sind insgesamt 119 Prüflinge angetreten. Am Donnerstag sind die Letzten im Profilfach Ernährung und Gesundheit gefordert.

Realschule Mering zieht Prüfungsbeginn nach vorne

Auch die Staatliche Realschule Mering setzt auf die Hilfe ihres Hausmeisters. Die 80 Schülerinnen und Schüler seien in der Turnhalle des Schulzentrums untergebracht. Schuldirektor Andreas Pimpl sagt: „Der Hausmeister steht extra nachts auf, um die Halle zu lüften.“ Das funktioniere so gut, dass in der Prüfung am Montag ein paar Jugendliche in der Früh mit Jacken dagesessen seien.

In der Vorwoche habe die Schule die langen Prüfungen wie die im Fach Deutsch eine halbe Stunde früher beginnen lassen. Laut Schulleiter sollte das verhindern, dass sich die Prüfungen bis in die Mittagshitze ziehen. Er betont: „Die Schüler dürfen natürlich immer etwas trinken.“

Zuletzt stehen am Mittwoch Physik und am Freitag Werken-Theorie auf dem Programm. Pimpl ist froh, dass diese lediglich zwischen 90 und 120 Minuten dauern. Sie seien gegen zehn Uhr vorbei. Dann findet nicht nur die Zeit der schriftlichen Prüfungen ein Ende, sondern laut Vorhersagen auch die Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad.