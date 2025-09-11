Ein Jahr vor dem Start: Wie weit sind die Kommunen mit der Ganztagsbetreuung?

Die Befürchtungen waren groß: Wie sollen die Kommunen die Garantie für eine Ganztagsbetreuung an den Grundschulen stemmen, wenn der Platz schon für den normalen Unterricht knapp ist und es für Kitas nicht genug Personal gibt? Seit September 2021 ist das Ziel vorgegeben: Ab dem Schuljahr 2026/2027 soll es stufenweise eine Ganztagsbetreuungsgarantie für Grundschulkinder geben. Bleibt also nur noch ein Jahr Zeit für die Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg, um sich darauf vorzubereiten. Von Panik ist man dabei aber weit entfernt, stattdessen ist die Situation vielerorts regelrecht entspannt, wenn auch nicht überall.

In Friedberg ist die Betreuungsquote im Ganztagsangebot schon jetzt recht hoch, auch ohne Garantie. Je nach Grundschule werden zwischen 48 und 65 Prozent der Kinder auch nach der eigentlichen Schulzeit noch betreut. Den Ganztagsanspruch könnte die Stadt bereits erfüllen und das schon seit Jahren, bekräftigt die Pressestelle erneut, was der Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr vor einiger Zeit im Sozialausschuss berichtet hatte. Mit seinen 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Friedberg eher städtisch geprägt. Ein freiwilliges Angebot gibt es an den Grundschulen bereits seit 2016, das auch rege genutzt wird.

Betreuungsbedarf kann auf 80 Prozent steigen: Friedberg stellt sich auf mehr Ganztagsbetreuung ein

Trotzdem richtet sich die Verwaltung auf eine steigende Quote ein. Das bayerische Familienministerium schätzt, dass der Betreuungsbedarf langfristig bei 80 Prozent liegen wird. Daran orientiert sich auch die Stadt, etwa beim Mensa-Anbau an der Grundschule Stätzling. Wie viele Kinder im kommenden Schuljahr, also ein Jahr vor dem Pflicht-Start, ganztags betreut werden, lässt sich aktuell noch nicht sagen, denn Stichtag für die Anmeldung ist erst später.

Der alte, rund 100 Jahre alte Rehlinger Kindergarten (im Hintergrund), wurde von Grund auf saniert. Foto: Josef Abt (Archivbild)

In Rehling blickt Bürgermeister Christoph Aidelsburger dem Rechtsanspruch entspannt entgegen: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir könnten den Rechtsanspruch eigentlich schon seit Jahren stemmen.“ 75 Ganztagesplätze stehen im Rehlinger Hort zur Verfügung, zwei Drittel davon sind derzeit belegt. Der Bürgermeister sieht auch in Zukunft wenig Änderungspotenzial an diesen Zahlen: „Ich denke nicht, dass sich in unseren ländlichen Regionen viel ändern wird, solange für die Ganztagesbetreuung bezahlt werden muss.“

Rechtsanspruch spielte Rehling in die Karten: „Könnten ihn seit Jahren stemmen“

Im Juli wurde die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens endgültig abgeschlossen, im modernisierten „Altbau“ finden neben drei Kindergarten- auch drei Hortgruppen ihren Platz. „Der Rechtsanspruch hat uns damals sogar in die Karten gespielt, weil wir die Erweiterung ohnehin vorhatten“, sagt Aidelsburger. Die größte Herausforderung sei gewesen, den Kostenrahmen zu halten: „Das haben wir auch geschafft.“ Mit 3,15 Millionen Euro fielen die Kosten für den Altbau sogar knapp 70.000 Euro geringer als anfangs geschätzt aus.

Die sanierungsbedürftige Grundschule in Kissing soll durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Foto: Gönül Frey (Archivbild)

Trotz der Diskussionen rund um den dringend benötigten Grundschulneubau bleibt der Kissinger Bürgermeister Reinhard Gürtner beim Ganztagsanspruch gelassen: „Wir sind sehr gut aufgestellt.“ Die Betreuungsquote liegt im neuen Schuljahr bei 67 Prozent. Bislang konnte jedes Kind, das einen Platz in der Ganztagsbetreuung brauchte, auch einen bekommen. „Auf Zuzüge kann sogar noch flexibel reagiert werden“, sagt Gürtner. Mit dem zweiten Interimsbau der Grundschule wird auch Platz für die Ganztagsbetreuung geschaffen. Probleme durch die aktuelle Raumnot an der Schule gebe es deshalb für den Ganztag nicht.

Bisherige Betreuungsplätze bereits ausgelastet: Stadt Aichach prüft Erweiterungen

Ein wenig anders stellt sich die Situation in Aichach dar. Die momentan 340 Nachmittags-Betreuungsplätze an den vier Grundschulen in Aichach, Ecknach und Griesbeckerzell sind bereits voll ausgelastet. An manchen Schulen gibt es eine Warteliste, „Tendenz steigend“, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel mitteilt: „Die Betreuung bis 16 Uhr stieg bereits in den letzten Jahren und wird auch weiterhin steigen. Auch die Ferienbetreuung ist sehr gefragt.“

Die Ludwig-Steub-Grundschule Aichach bekommt einen Neubau für die Ganztagsbetreuung. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Das stelle die Stadt vor weitere Aufgaben, sagt Igel: „Der Bedarf an Personal und Räumlichkeiten steigt.“ Gerade das Personal sei auch in den Kitas gesucht: „Da dürfen wir jonglieren.“ Baulich sei an der Grundschule Mitte ein Pavillon für die Mittagsbetreuung und Essensverpflegung in Umsetzung. „An weiteren Schulen werden Machbarkeitsstudien zur Prüfung möglicher Erweiterungen durchgeführt.“ Es sei schwer einzuschätzen, wie sich die Betreuungssituation tatsächlich entwickeln wird. Klar ist laut Aurelija Igel aber: „Die Herausforderungen haben wir bislang alle noch gemeistert, das werden wir auch dieses Mal.“