Egal, welches Wetter? Muss das Stadtfest wirklich immer stattfinden?

Diesmal waren die Aussichten denkbar mies. Beim Aufbau des Aichacher Stadtfestes wurden nicht wenige Helferinnen und Helfer nass bis auf die Haut. Und viele fragten sich am Freitag oder Samstagvormittag mit einem Blick gen Himmel: Macht das alles wirklich Sinn? Wäre es nicht besser, die ganze Sause abzublasen? Doch das ist für Aichach keine Option. Und genau so ist es richtig.

Denn, merke: Das Aichacher Stadtfest findet immer statt. So ist das, seit es 1973 als Sommernachtsfest ins Leben gerufen worden ist. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn der Stadtplatz saniert wird (1979), oder wenn Pandemie ist. Also können sämtliche Wetter-Apps dieser Welt anzeigen, was sie wollen: Das Stadtfest wird nicht abgesagt. Schon gar nicht, wenn es 50. Geburtstag feiert.

Der Regenschutz wird beim Stadtfest nicht gebraucht

Und die Wirklichkeit gab dem Konzept recht: Wer nicht gerade zum Auftakt um 16 Uhr vor Ort war, kam trockenen Fußes durch die Nacht. Der Regenschutz, den viele Standbetreiber aufgebaut und die Gäste mitgebracht hatten, wurde nicht mal gebraucht. Natürlich war weniger los als in lauen Sommernächten und sicherlich wird sich das am Umsatz bemerkbar gemacht haben. Doch dafür gab es weniger nerviges Gedränge und Geschiebe – und mehr Platz zum Tanzen. Wer da war, konnte das Jubiläumsstadtfest einfach nur genießen und genau dahin gehen, wo es ihm am besten taugte.

Das Wochenende hat gezeigt: Einfach durchziehen ist das beste und einzige Rezept. Ein Fest dieser Dimension lässt sich ohnehin nicht verschieben. Aufwand und Kosten wären auch bei einer Absage aufgelaufen. Also lieber feiern unter allen Umständen – die Menschen kommen auf jeden Fall, auch wenn sie mit Regen rechnen müssen. Denn sie wissen ja: Das Stadtfest findet immer statt.