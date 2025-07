Zweiter Platz für Sielenbacher „Weiß-Blau-Roll“

Erstmalig verlieh die bayerische Kultusministerin Anna Stolz Auszeichnungen für gesunde, regionale Pausenbrotrezepte von Schülerinnen und Schülern. Die siebte Klasse der Mittelschule Sielenbach beteiligte sich auf Initiative ihrer Lehrerin für Ernährung und Soziales, Heidi Hagl, und bekam prompt eine Auszeichnung. Insgesamt waren es 200 Teilnehmer.

Blaukraut und Weißkohl für die bayerischen Farben im Rezept

Gemeinsam tüftelte die Klasse an einem Rezept für eine „Weiß-Blau-Roll“ in Anlehnung an die Farben der bayerischen Flagge. Heraus kam ein auf verschiedene Vorlieben abwandelbares Rezept.

Icon vergrößern Die Weiß-Blau-Roll aus Sielenbach erreichte den zweiten Platz. Foto: Heidi Hagl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Weiß-Blau-Roll aus Sielenbach erreichte den zweiten Platz. Foto: Heidi Hagl

Auf einem Dinkelpfannkuchen als Grundlage haben sich die Schülerinnen und Schüler eine Füllung aus Hackfleisch, Röstzwiebeln, Blaukraut und Weißkohl sowie einer Joghurtsoße mit der indischen Gewürzmischung Garam Masala erdacht. Die einzelnen Zutaten können je nach Geschmack variiert werden und lassen sich leicht an eine vegetarische oder vegane Ernährung anpassen.

Influencer Christian Krömer begeistert Sielenbacher Schüler

In der Jury des Wettbewerbs saßen neben Kultusministerin Anna Stolz auch der Influencer Christian Krömer aus Nürnberg, sehr zur Freude der Jugendlichen. Dem Autor und Fitness-Coach folgen in den sozialen Medien über eine Million Menschen. Stellvertretend für die Klasse nahmen zwei Schülerinnen und drei Schüler die Auszeichnung entgegen. Vonseiten der Schule kamen Heidi Hagl, der stellvertretende Schulleiter Marc Pyka und zehn weitere Klassenkameraden mit ins Münchner Literaturhaus. Für die Platzierung gab es ein Preisgeld von 200 Euro.

