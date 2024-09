Reh gegen Rennrad: Radfahrer (49) erlebt Wildunfall

Einen Wildunfall hat ein 49-jähriger Rennradfahrer aus München bei einer Ausfahrt in den Landkreis Dachau erlebt. Der Sportler erlitt leichte Verletzungen, als ihm ein Reh ins Rennrad lief.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch, als der 49-Jährige gegen 17.20 Uhr auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2339 von Ampermoching in Richtung Haimhausen unterwegs war. Etwa auf Höhe des Hebertshausener Ortsteils Kaltmühle sprang unvermittelt von rechts ein Reh auf den Weg und prallte gegen den Radfahrer. Der stürzte deshalb und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An seinem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Reh überstand den Zusammenstoß laut Polizei „mutmaßlich unverletzt“. Es lief zurück in das Maisfeld, aus dem es gekommen war. (AZ)