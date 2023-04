Bekommt Rehling ein Carsharing-Modell?

Einige Kommunen bieten bereits ein Fahrzeug an, das Privatpersonen, Vereine und andere Gruppen gegen Gebühr mieten können. Auch der Gemeinderat Rehling beschäftigt sich damit.

Schließt sich die Gemeine Rehling dem Beispiel vieler anderer Kommunen an und bietet für seine Gemeindemitglieder schon bald ein Carsharing-Konzept an? Das würde bedeuten, dass die Kommune eine gemeinschaftliche Nutzung eines gemieteten Autos organisiert, das dann Vereine, andere Gruppen und Privatpersonen gegen entsprechende Gebühr nutzen können. Ein solches Konzept wurde nun im Gemeinderat vorgestellt.

Die Betriebskosten liegen bei rund 1000 Euro pro Monat

Zu Gast war dafür Karlheinz Kaiser, einem der Geschäftsführer der Firma Mikar. Mit einem solchen Angebot will man den Kommunen eine ökologische, preiswerte Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger anbieten, so Kaiser. Wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger dann auch ausführte, ist der Einsatz eines Neunsitzer-Fahrzeuges besonders für Vereine angedacht. Allen wurde schnell klar, dass ein solches Angebot kein Schnäppchen ist, spricht man doch von 1000 Euro Betriebskosten pro Monat. Bei einer Laufzeit von vier Jahren macht das in Summe 50.000 Euro aus. Ein Teil dieser Kosten soll durch Sponsoring getragen werden. 20 bis 30 Firmen könnten auf dem Fahrzeug Werbung machen und sich dadurch an dessen Finanzierung beteiligen.

Entschieden wurde über Carsharing-Angebot aber noch nicht. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurde weiter diskutiert und festgelegt, dass die Gemeinde zunächst weitere Angebote einholt. Zudem will man noch Gespräche mit den Vereinen führen und den Bedarf eines solchen Fahrzeugs abklären.