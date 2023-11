26 Jahre alter Enkel erfasst seinen Opa mit dem Traktor in Rehling

Beim Ausfahren aus einer Halle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rehling übersieht ein 26-Jähriger den vor der Halle querenden Rentner.

In Rehling hat ein 26 Jahre alter Landwirt seinen Großvater mit einem Traktor erfasst. Laut Polizei steuerte er am Dienstag eine Zugmaschine aus der betriebseigenen Halle in Rehling und übersah dabei aufgrund der Fahrzeughöhe den vor der Halle querenden 85-Jährigen.

Der Mann wurde durch den Zusammenprall zu Boden geworden und erlitt ersten Einschätzungen nach glücklicherweise nur leichte Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde aufgrund der Unfalldynamik dennoch zur Vorsicht in ein örtliches Krankenhaus gebracht, das er inzwischen wieder verlassen konnte. Der Enkel muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zum Nachteil seines Großvaters verantworten. (inaw)