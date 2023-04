83-jähriger Autofahrer prallt bei Rehling frontal in Traktor

Zwischen den Rehlinger Ortsteilen Oberach und St. Stephan kommt ein 83-jähriger Autofahrer auf die Gegenspur. Er kracht frontal in einen entgegenkommenden Traktor.

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Montagabend im Gemeindegebiet Rehling frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen. Er war gegen 21.25 Uhr auf der Verbindungsstraße vom Rehlinger Ortsteil Oberach in Richtung St. Stephan unterwegs gewesen. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Traktor.

Wie die Polizei mitteilte, kam der 83-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf etwa halber Strecke zwischen beiden Ortschaften auf die Gegenspur. Dort prallte er frontal in den entgegenkommenden Traktor.

Unfall bei Rehling: Am Auto des 83-Jährigen entsteht Totalschaden

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

Während der Traktor nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit blieb, entstand am Wagen des 83-Jährigen Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Rehling war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Sie lenkten den Verkehr und reinigten die Unfallstelle. (nsi)