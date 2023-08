Abenteuerlustige Rehlinger absolvieren Balkan-Rallye mit Schrottauto

Plus Den 19-jährige Jonas Ottilinger lässt die Idee der Balkan-Rallye nicht mehr los. Also kauft er ein Schrottauto und bastelt. Bis zum Start gibt es viele Hürden.

Was bewegt zwei Burschen, sich mit einem schrottreifen Auto auf eine 6000 Kilometer lange, 15 Tage dauernde Rallye durch den Balkan zu begeben? Diese Frage können zwei Rehlinger beantworten, die ein solches Abenteuer erlebt haben. Sie nahmen an einer vom "Back Road Club" ausgeschriebenen Rallye durch Balkanstaaten teil und brachten trotz Anstrengungen und Entbehrungen bleibende Erinnerungen mit nach Hause – und viel zum Erzählen.

Der 19-jährige Jonas Ottilinger, Azubi als Land- und Baumaschinenmechatroniker, hat sich schon immer für alte, fahrbare Untersätze interessiert. Er ist ein Bastler, für den kein Fahrzeug so schrottreif ist, dass es nicht wieder fahrbar gemacht werden könnte. In Sägmühl hat er sich eine kleine Garage angemietet. Dort fachsimpelt er oft mit Kumpels.