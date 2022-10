Rehling

vor 17 Min.

Abgebrannter Schweinestall in Unterach soll wieder aufgebaut werden

Plus Der vom Feuer zerstörte Schweinestall in Unterach wird wieder aufgebaut. Darum ging es im Gemeinderat ebenso wie um den Rehlinger Advent und die Sanierung des Strudelwegs.

Von Josef Abt

Nach dem Brand in einem Schweinestall im Rehlinger Ortsteil Unterach soll das zerstörte Gebäude zügig wieder aufgebaut werden. Dem entsprechenden Bauantrag stimmte der Rehlinger Gemeinderat zu. Bürgermeister Christoph Aidelsburger sprach in der Sitzung allen Kameraden der am Einsatz beteiligten Feuerwehren seinen Dank für ihren selbstlosen Einsatz aus. Nur durch den schnellen Einsatz konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf das Wohnhaus und umliegende Gebäude ausbreitete. Fast alle Tiere konnten gerettet werden.

