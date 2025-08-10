Icon Menü
Rehling: Acht Viertklässler bestehen Radlführerschein fehlerfrei

Rehling

Acht Viertklässler bestehen Radlführerschein fehlerfrei

Landrat Klaus Metzger und Michael Jakob von der Polizei Aichach beglückwünschen sie.
Von Sabine Weiß
    • |
    • |
    • |
    Acht Mädchen und Buben der Grundschule Rehling zählen beim Fahrradführerschein zu den insgesamt 52 besten Viertklässlern des Landkreises.
    Acht Mädchen und Buben der Grundschule Rehling zählen beim Fahrradführerschein zu den insgesamt 52 besten Viertklässlern des Landkreises. Foto: Sabine Weiß

    Acht Mädchen und Buben der Grundschule Rehling zählen beim Fahrradführerschein zu den insgesamt 52 besten Viertklässlern des Landkreises, die mit Null Fehlern bestanden hatten. Dazu beglückwünschte sie Landrat Klaus Metzger zusammen mit Michael Jakob, Leiter der Aichacher Polizei: (vorne von links) Luke Schönhard, Paul Schmidberger, Tobias Strobl, Daniel Jung, Nela Raschke, Maximilian Kreitmayr, Valentina Römpp und Antonia Schmid, (hinten) Michael Jakob, Landrat Metzger.

