Acht Viertklässler bestehen Radlführerschein fehlerfrei

Acht Mädchen und Buben der Grundschule Rehling zählen beim Fahrradführerschein zu den insgesamt 52 besten Viertklässlern des Landkreises, die mit Null Fehlern bestanden hatten. Dazu beglückwünschte sie Landrat Klaus Metzger zusammen mit Michael Jakob, Leiter der Aichacher Polizei: (vorne von links) Luke Schönhard, Paul Schmidberger, Tobias Strobl, Daniel Jung, Nela Raschke, Maximilian Kreitmayr, Valentina Römpp und Antonia Schmid, (hinten) Michael Jakob, Landrat Metzger.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!