Adi Heindl aus Rehling feiert 90. Geburtstag mit seiner Großfamilie

Spricht man in Rehling von Adolf Heindl, dann fällt fast jedem in der Gemeinde spontan sein Engagement für den TSV und den Leichtathletiksport ein. Heindl lebt im Ortsteil Au und feierte jetzt seinen 90. Geburtstag zusammen mit seiner Großfamilie. Zu den vielen Gratulanten gehörten an erster Stelle die fünf Kinder, 15 Enkelkinder und 17 Urenkel (sechs Monate bis 21 Jahre alt). Christine Heindl, mit der „Adi“ viele Jahre verheiratet war, fehlte schmerzlich. Sie ist vor drei Jahren verstorben und hinterließ eine große Lücke in der sportbegeisterten Großfamilie.

Der lebenslustige und gesellige Heindl hat inzwischen Lebensgefährtin Hedi aus Augsburg gefunden. Die beiden besuchen regelmäßig Seniorenclubs, wo sie auch sehr gerne tanzen. Das gebe ihm auch im hohen Alter noch Auftrieb, an Veranstaltungen teilzunehmen. Seine Großfamilie bereitete ihrem Vater, Opa und Urgroßvater jetzt auch ein wunderschönes Fest. Geplant war es im eigenen Garten. Doch wegen der unsicheren Wetterlage war man in den Pfarrsaal nach Affing ausgewichen. Dort ließen die zahlreichen Gäste den Jubilar hochleben. Dazu gehörte auch Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger als Vertreter der Gemeinde, aber auch namens des CSU-Ortsverbandes, bei dem Heindl seit vielen Jahren Mitglied ist. Persönliche Geburtstagsgrüße gab es auch von Dieter Schmid (TSV-Vorsitzender), vom Obst- und Gartenbauverein durch Ursula Higl und Schulleiterin Sabine Weiß. Heindl war immer Ansprechpartner und Helfer für Schulfeste und andere Veranstaltungen. Aber auch viele Nachbarn, Freunde und Weggefährten der LG Lech Altbaiern hatten sich eingereiht in die lange Schlange der Gratulanten. Der Jubilar genoss den Trubel sichtlich.

Sein Leben war und ist der Sport

Heindl ist auch mit 90 noch den ganzen Tag aktiv. Sei es privat im Garten, auf Reisen oder auch bei seinen sportlichen Betätigungen. Sein Leben war und ist der Sport. Der halte ihn fit und munter, wie er betonte. Er ist auch ältester Bürger in Au, wo er seine zweite Heimat gefunden hat. Adolf Heindl ist in Gersthofen geboren. Der gelernte Bauschreiner absolvierte nach neun Jahren Gesellenzeit 1960 das Fachhochschulstudium im Bauwesen und war dann viele Jahre lang als Bauingenieur tätig. 1957 heiratete er seine Frau Christl und 1972 zogen die Heindls in den Rehlinger Ortsteil Au. Von Kindheit an hat er sich mit Leib und Seele dem Leichtathletiksport verschrieben. Adolf Heindl begann seine Laufbahn vor 72 Jahren als Läufer in Gersthofen und war dort auch Leiter einer Leichtathletikgruppe.

1974 gründete er in Rehling die bis heute sehr erfolgreiche Leichtathletikabteilung, die unter seiner Führung über 25 Jahre hinweg aufblühte. Zusammen mit Stefan Bachmeir, dem damaligen TSV-Vorsitzenden, setzte sich Heindl durch den Neubau der Sporthalle im Ortsteil Oberach ein Denkmal. Für Bauplanung, Statik, Finanzierung und vieles mehr war er zuständig und das bescherte ihm so manch schlaflose Nacht.

Vor Jahren wurde Heindl aufgrund seiner großen Verdienste auch zum Ehrenmitglied des TSV Rehling ernannt. Heute ist die ganze Familie Heindl im Sport aktiv mit eingebunden. Alle Kinder haben eine Übungsleiterfunktion auch in der im Jahr 1979 mitbegründeten LG Lech Altbaiern (heute Leichtathletik-Gemeinschaft Aichach-Rehling), die seit 20 Jahren von Heindls Tochter Gisela Regele geführt wird. Die Verdienste von Heindl um das Leichtathletikwesen würdigte schon beim 80. Geburtstag, also vor zehn Jahren, der damalige Kreisvorsitzende Mittel- und Nordschwaben, Otto Dwaliawili, der ihn als „Vitalitätsbolzen“ bezeichnete, der einfach beschäftigt sein müsse. Heindl erhielt Ende 2022 die Silberdistel unserer Zeitung. Eine Auszeichnung für besonderes ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft.

Wichtig sei, jeden Tag zu genießen und die Krankheitsthemen möglichst zu unterdrücken, so der rüstige Jubilar. Dieser trifft sich auch heute noch zweimal die Woche mit seinen früheren Kumpels in Gersthofen zum geselligen Stammtisch. Einen Spruch von einem seiner alten Freunde hat er nie vergessen, der zu seiner außergewöhnlichen Vitalität sagte: „Mit dir kann man sich ja nicht richtig über Krankheiten unterhalten, dir fehlt ja nix.“