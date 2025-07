Alpenrose-Schützen ehren die Saisonbesten

Die Schießsaison der Rehlinger Alpenrose- Schützen ist zwar schon seit Längerem abgeschlossen, trotzdem wurden kürzlich die Aktiven zum offiziellen Saisonabschluss mit eingeladen. Hier gab es nach einem gemeinsamen Essen auch viele Preise für die verschiedenen Wettbewerbe, besonders für die Kinder- und Jugendklasse, die einen erfreulichen Zulauf hat.

Die Siegerehrung übernahm Schützenmeisterin Pia Schapfl mit ihrer „Vize“ Luisa Schopf. Die jeweils drei besten Jugendlichen erhielten Pokale und Urkunden überreicht. Die Wertung in allen Disziplinen wurde abwechselnd in Teiler und Ringen vorgenommen, wobei jeweils die acht besten Ergebnisse gewertet wurden. Hier die jeweils drei Erstplatzierten. Jugend: 1. Yannik Abt (158,5-T.), 2. Tara Schlögl (1120 R.) 3. Jule Abt ) 245,3-T.) Jugend: 1. Marcus Büchler (115,1-T.), 2. Jolina Obermaier (1274 R.), 3. Elias Klahs (186.5-T.) Senioren aufgelegt: 1. Martin Sturz (120,6-T), 2. Ingrid Lupper (1390 R.), 3. Anton Huber (134,3 T). Pistole: 1. Helmut Forster (128,2 T.), 2.Georg Leinfelder (1404 R.), 3. Stefanie Gamperl (181,0-T.) Schützenklasse: 1. Pia Schapfl (39,4 –T.) 2. Melanie Schapfl (1575 R.), 3. Katharina Noll (39,9-T.) Hans-Mert-Pokal (nur bester Teiler gewertet): 1. Marcus Büchler (12.1-T., 2. Melanie Schapfl (24,9.-T.), 3. Luisa Schopf (28,6-T.). Truhen-/Leiterwagen (Wertung am Nähesten vom 85-Teiler) 1. Angela Schlögl (84,8-T.), Melanie Schapfl (85.4-T.), 3. Marcus Büchler (86,8-T,).

