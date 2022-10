Rehling

Anwohner klagen über Raser im neuen Rehlinger Baugebiet

Ungebremst ist der Bauboom im neuen Baugebiet östlich von Rehling. Hier stehen die ersten Hausbesitzerinnen und -besitzer kurz vor dem Einzug. Andere Gebäude sind noch im Rohbau. Überall wuselt es nur so von Handwerkern.

Plus Im neuen Rehlinger Baugebiet werde zu schnell gefahren. Das beklagen Anwohner. Was Messungen der Gemeinde ergeben haben und wie der Gemeinderat vorgehen will.

Von Josef Abt

Im neuen Baugebiet zwischen der Straße Lange Wand und Hambergstraße gibt es vermehrt Klagen der Anliegerinnen und Anlieger. Demzufolge fahren viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu schnell auf der neu asphaltierten Verbindungsstraße. Bürgermeister Christoph Aidelsburger berichtete von verschiedenen Gesprächen mit Anwohnern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

