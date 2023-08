Bauernstraße in Rehling wird für vier Wochen zur Einbahnstraße

In Rehling wird das Nahwärmenetz für gemeindliche Gebäude ausgebaut - mit Folgen für Autofahrer. Die Bauernstraße ist vier Wochen lang nur noch einspurig befahrbar.

Seit Samstag gibt es im Ortskern von Rehling eine geänderte Verkehrsregelung. Sie dauert voraussichtlich rund vier Wochen und gilt bis Freitag, 29. September. Grund ist der Ausbau des Nahwärmenetzes für gemeindliche Gebäude wie Schule, Neunfamilienwohnhaus und Kindergarten. Deshalb ist die Bauernstraße nur noch einspurig befahrbar.

Asphalt an Bauernstraße in Rehling ist bereits aufgefräst

Der Einbahnstraßenbetrieb gilt für den Bereich zwischen Kinderheimstraße und Hauptstraße, also vom Scaterplatz bei der Schule bis zum Pfarrhaus. In diesem Bereich ist die Bauernstraße nur noch Richtung Rathaus / Ortskern befahrbar. Die Umleitung zu Kindergarten, Schule, Mehrfamilienwohnhaus und alle anliegenden Wohnhäuser in dem westlich gelegenen Gebiet führt aktuell über den Baumweg und die Kapellenstraße.

Der Asphalt für die Leitungsverlegung ist im Bereich der Bauernstraße bereits aufgefräst und die Rohrverlegung zur Wärmeversorgung wird nun zügig eingebaut. (at)