Rehling

06:00 Uhr

Baugebiet "Am Brunnen" in Rehling: Straßen werden heuer noch asphaltiert

Auf den letzten Drücker vor dem Wintereinbruch ging die Asphaltierung im neuen Baugebiet "Am Brunnen" in Rehling über die Bühne. Das Bild zeigt die Arbeiten an der Hauptverbindung innerhalb des Baugebietes mit seinen 42 Bauplätzen. An diesem Montag sollen die Stichstraßen asphaltiert werden. Die Fertigstellung der Gehwege (Asphalt) und Parkstreifen (Rasengittersteine) rechts im Bild erfolgt im Frühjahr.

Plus Gute Nachricht für Bauplatz-Besitzer: Die Straßen im Baugebiet "Am Brunnen" in Rehling werden dieses Jahr noch asphaltiert. Das teilte der Bürgermeister im Gemeinderat mit.

Von Josef Abt

Alle Straßen im Baugebiet "Am Brunnen" östlich von Rehling können noch asphaltiert werden. Das teilte Bürgermeister Christoph Aidelsburger im Rehlinger Gemeinderat mit. Für einige Bauplatz-Besitzer dürfte diese Nachricht einem Weihnachtsgeschenk gleichkommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .