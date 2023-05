Bei der Hangsanierung in Rehling ist ein spinnenartiger Bagger im Einsatz

Die Hangsanierung an der Alten Bergstraße in Rehling erregt Aufsehen. Denn dort ist das Spezialgerät Menzi Muck im Einsatz. Was der Bagger alles leisten kann.

Aktuell laufen teilweise spektakuläre Arbeiten zur Sicherung des nördlichen Hangs an der Alten Bergstraße in Rehling. Der Hang droht abzurutschen, ein Wohnhaus ist in Gefahr. Weil das Grundstück niemandem gehört, muss die Gemeinde für die kostspielige Angelegenheit aufkommen. Zuletzt war von 250.000 Euro die Rede.

Weil immer größere Sandabschwemmungen zum Wohnhaus hin festgestellt wurden, beschloss der Gemeinderat, die Sanierung anzupacken. Dabei wird ein Schacht in den Hang eingebracht. Dieser enthält eine Messsonde, ein Inklinometer. Dieses sensible Messgerät erkennt frühzeitig eine Bewegung in der Hangkante, um rechtzeitig weitere Maßnahmen ergreifen zu können.

Für die Hangabsicherung in Rehling müssen mehr Bäume gefällt werden

Die Arbeiten starteten mit Baumfällungen. Es mussten wesentlich mehr Bäume gefällt werden als gedacht. Sonst hätte das nötige Spezialgefährt, ein "Menzi Muck", nicht den steilen Berg hinauffahren können. Die spektakuläre Maßnahme erregte Aufsehen, Beobachter verglichen das Arbeitsgerät wegen seiner ausladenden Greiferarme mit einer riesigen Spinne.

Die Hangsanierung an der Alten Bergstraße in Rehling ist in vollem Gange. Dazu wird ein sogenannter Menzimuck, eine Art Bagger mit Greiffüßen eingesetzt. Foto: Josef Abt

Am Dienstag wurde die Bohrung für die Erdsonde vorgenommen. Dazu wurde am frühen Morgen die Alte Bergstraße für ein paar Stunden gesperrt. Denn ein Autokran musste erst einmal das schwere Bohrgerät den Hang hinaufhieven. Oben übernahm es der Menzi Muck, der damit die vertikale Bohrung in den Hang einbrachte.

Für den Maschinenführer in dem Spezialgefährt war das keine leichte Aufgabe, stand sein Gefährt doch am Hang mit rund 45 Grad Steigung. Die talwärts liegenden Räder waren dafür abmontiert. Zur Absicherung wurde das Gefährt nach oben mit einer Seilwinde abgesichert. In das Bohrloch kam ein rund zehn Meter langer Schacht. In diesen wird die Messsonde eingesetzt, die in bestimmten Abständen kontrolliert wird, um Veränderungen festzustellen.