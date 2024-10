Bei der Pflanzentauschbörse tauschten die Gartler einiges

Bei der inzwischen vierten Pflanzentauschbörse des Obst- und Gartenbauvereins Rehling wurde einiges getauscht oder erworben von den Gartlern. Bei der Aktion konnten auch zwei neue Mitglieder für den Verein gewonnen werden, wie von den beiden Vorsitzendene Ursula Higl und Gabi Eyring zu hören war. Am Samstag, 16. November, findet eine Mühlenführung in Rain am Lech statt. Die beiden Weidenflechtkurse Mitte November sind bereits voll belegt.

