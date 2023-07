Rehling

Comedian Frank teilt bei Auftritt aus: "Wir leben im Plemplem-Land!"

Plus Mit derben Witzen, wahren Geschichten und Arien sorgt der niederbayerische Kabarettist Martin Frank auf Schloss Scherneck für einen unterhaltsamen Abend.

Der Bauern-Bub allein in der Landeshauptstadt, ein großes Problem. Ein noch größeres Prob­lem ist aber der "Covidl", der so lan­ge vor der Tür stand. Das Landei muss zurück auf den elterlichen Hof in Niederbayern, weil es sich Mün­chen nicht mehr leisten kann. Das, zusammen mit viel Gesellschafts­kri­tik und vor allem Spaß, macht das dritte Soloprogramm "Einer für alle – Alle für keinen" von Martin Frank aus. Der 31-Jährige, jetzt schon nicht mehr Nachwuchs-Kabarettist, stellte dieses auf dem Kultursom­mer auf Schloss Scherneck im aus­verkauften Schlosshof vor. Er sin­nierte wie gewohnt frech, hintersin­nig und bitterböse über unser teils absurdes Verhalten. Dabei hat er das Publikum bald auf seiner Seite. Dass das Publikum in der Anfangs­phase noch nicht so mitmacht, wie er sich das wünscht, bekämpft er mit: "Haaallooo? Das ist hier nicht Fernsehen - ich sehe Sie auch!"

Franks Kabarettprogramm ist von seiner Biografie geprägt

Ja, die Pandemie hat sein Leben gehörig durcheinandergebracht. Lockdown, keine Auftritte, kein Geld. Er muss feststellen, als Künstler keinen systemrelevanten Beruf zu haben: "Woher weiß man, dass man einen systemrelevanten Beruf hat? Dass man nicht davon leben kann. Sollte der Rus­se mal kommen, heißt es sicher: Da, nehmt unsere Künstler, aber Hände weg von den Fußballern!"

