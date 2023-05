Rehling

vor 18 Min.

Dem TSV Rehling geht's gut im 75. Jahr seines Bestehens

Sanierungsarbeiten stehen am Sportheim und an der Sportanlage des TSV Rehling an.

Plus Im Jubiläumsjahr gibt es für den Verein viele gute Nachrichten: abgebaute Schulden, Mitgliederboom und einen bestätigten Vorstand. Doch es bleiben auch Aufgaben.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Auf sein 75-jähriges Gründungsjubiläum kann der TSV Rehling in diesem Jahr blicken. Im Jubiläumsjahr gibt es positive Nachrichten. Dazu gehört, dass die Mitglieder in der Generalversammlung alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigten. Es wurden Schulden abgebaut und in manchen Bereichen erfreut sich der TSV eines regelrechten Mitgliederbooms. Aber dem Verein stehen auch besondere Aufgaben ins Haus.

Vorsitzender Dieter Schmid zog eine positive Bilanz und nannte im Rückblick besonders das erfolgreiche Sommerfest und den Kinderball, der nach der Corona-Pause einen Höhepunkt darstellte. Aktuell zählt der Verein 736 Mitglieder in sieben Abteilungen. Nicht nur sie müssen betreut werden, sondern auch die Anlagen. Der Aufwand ist hoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen