Der Bonbonregen wird sehnsüchtig erwartet

Was den Münchnern zum Fasching ihr Tanz der Marktfrauen ist, ist in Rehling zur Fasenacht der Tanz der Kindergartenkinder auf dem Rathausplatz. Rund 80 kostümierte Kinder hatten sich am rußigen Freitag mit ihren Betreuerinnen vom Kindergarten zu Fuß auf den Weg gemacht Richtung Ortskern. Kurz darauf erschien dann die Hauptfigur am Fenster des Rathauses, auf den die Kleinen sehnsüchtig gewartet hatten, nämlich Bürgermeister Christoph Aidelsburger, verkleidet als Kaminkehrer, der mit einem Korb voller Bonbons winkte. Nachdem die Kinderein paar Lieder zum Besten gegeben hatten, kamen die Bonbons endlich geflogen. Danach gab es noch eine Reihe von musikalischen Einlagen und Tänzen, darunter auch der bekannte Vogeltanz, bei dem sich auch der Rathauschef unter die kleinen Narren mischte und mittanzte.

