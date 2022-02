Rehling

vor 32 Min.

Der Krieg in der Ukraine macht den Menschen am Lechrain Angst

Plus Vor 30 Jahren entstanden Kontakte und Freundschaften mit Sportlern aus dem osteuropäischen Land. Die Wirtin der Sportgaststätte in Rehling bangt um ihre Angehörigen.

Von Josef Abt

Der Angriff der russischen Truppen und der Einmarsch in der Ukraine hat auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in Rehling und Todtenweis für große Bestürzung gesorgt. Einige haben dort vor Jahren viele Freundschaften mit Menschen in der Ukraine geschlossen und zudem gibt es aktuell auch Bürgerinnen und Bürger mit ukrainischen Wurzeln in der Region, die sich seit Donnerstag mit dem Marschbefehl der russischen Truppen durch den russischen Präsidenten Putin große Sorgen um die Menschen dort machen.

