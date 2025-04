Der Rehlinger Pfarrer wird am Montag 60 Jahre alt

Am heutigen Montag wird Rehlings Pfarrer Pater Thomas 60 Jahre alt. Wer zu diesem runden Jubiläum gratulieren will, hat am Samstag, 12. April, die Gelegenheit. Dazu findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche ein Dankgottesdienst statt, den die Hoagartensänger musikalisch mitgestalten. Dazu sind alle Pfarrangehörigen und die Vereine mit Fahnenabordnungen eingeladen. Danach findet am Kirchplatz ein Stehempfang statt. Der Frauenbund bietet gegen eine freiwillige Spende bereits die selbst gebundenen Kräuterbuschen an. Auch Osterkerzen können erworben werden. Pater Thomas bittet anstelle von Geschenken um eine Spende für die vorgesehene Renovierung der Pfarrkiche sehr freuen. Größere Gruppen werden um eine Voranmeldung gebeten. (at)

