Die gute Seele der Rehlinger Sportanlage ist gestorben

Überraschend ist am 30. Januar in Rehling Georg Witzenberger im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Trauer ist nicht nur in seiner Familie groß, sondern auch in der Sportfamilie des TSV. Das Ehrenmitglied des Sportvereins hat sich in 70 Jahren Vereinszugehörigkeit große Verdienste erworben.

Der „Schorsch“, wie er vielfach gerufen wurde, gehörte nicht nur zu den ältesten Mitgliedern, sondern auch zu den Fleißigsten. Auf der Sportanlage kannte er sich aus wie kein Zweiter. 1974 bis vor wenigen Jahren, also rund 47 Jahre lang, war er Platzwart und der Mann für alle Fälle rund um das Sportgelände. Sein handwerkliches Geschick war überall gefragt. Witzenberger hielt die drei Sportplätze, die Tennis- und Stockschützenanlage und das riesige Sportheim mit Sporthalle tadellos in Schuss.

Der Verstorbene, im Ortsteil Allmering geboren, war in jungen Jahren Spieler und Mannschaftsbetreuer beim TSV, von 1980 bis 1990 fungierte er als Stellvertreter des Vorsitzenden Stefan Bachmeir. In dieser Zeit leistete er beim Bau des Sportheimes rund 5000 freiwillige Arbeitsstunden. Witzenberger war in der Stockschützenabteilung sportlich aktiv und half bei jedem Fest mit. Außerdem engagierte er sich bei den Freunden der Natur. In früheren Jahren war er lange ein begeisterter Vogelzüchter.

Ein schwerer Schicksalsschlag war für ihn der Tod seiner Frau Inge vor 14 Jahren, die ihn bei seinem TSV-Engagement stets unterstützt hatte. Nach seinem 80. Geburtstag vor drei Jahren überließ „der Schorsch“ die Arbeit den Jüngeren. Trotzdem schaute er fast täglich vorbei auf „seinem Sportgelände“. Bis Ende der vergangenen Saison war er interessierter Zuschauer bei den Spielen des TSV.

Witzenberger hinterlässt eine Schwester und vier Kinder sowie mehrere Enkel und Urenkel. Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 11. Februar, um 14.30 Uhr statt.