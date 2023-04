Die Katholische Arbeitnehmerbewegung in Rehling steht vor der Auflösung

Plus Bei der Generalversammlung zieht die KAB einen Schlussstrich: Bis zum Ende des Jahres soll der Verein abgewickelt werden.

Fast auf den Tag genau nach 57 Jahren seiner Gründung haben sich die Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Rehling bei der Generalversammlung im Rehlinger Sportheim für die Auflösung dieses Ortsvereines ausgesprochen. Am Ende einer längeren Diskussion sahen sowohl die amtierende Vorsitzende Marianne Herb als auch alle übrigen Mitglieder aus Mangel an Mitgliedernachwuchs und dem sehr hohen Altersdurchschnitt keine Möglichkeit mehr, diesen Verein weiterhin vernünftig zu führen.

Neun Idealisten, darunter der damalige Ortspfarrer, Geistlicher Rat Heribert Lohner sowie der ehemalige Bürgermeister Fritz Höß und noch gut eine Handvoll Personen waren es, die am 4. Mai 1966 die damalige Werkvolkgemeinschaft Rehling gegründet hatten und schnell regen Mitgliederzulauf verzeichneten. Mit Jakob Michael lebt eines der Gründungsmitglieder noch, zwei weitere mit Jakob Haberl und Fritz Höß wurden erst vor ein paar Monaten zu Grabe getragen. Viele Jahre hatten Hartmut Rentke als Vorstand und seine Frau Ingeborg den Verein vorbildlich geführt und mit Leben erweckt.