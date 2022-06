Die Nahwärmeversorgung in Rehling ist startklar

Plus Mit einer neuen Hackschnitzelanlage kann die Familie Bachmeir nicht nur das neue Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" versorgen, sondern auch angrenzende Gebiete.

Der Einsatz von regenerativen Energien soll zum Klimaschutz beitragen, auch bei der Wärmeversorgung von Wohnraum. In Rehling hat die Familie Bachmeir eine größere Hackschnitzelheizung gebaut, um Wohnhäuser mit Nahwärme zu versorgen. Bei einem "Tag der offenen Tür" konnten sich Interessierte direkt vor Ort im Baumweg informieren.