Rehling

vor 4 Min.

Die Rehlinger Raiffeisenbank ist weiter auf Wachstumskurs

Plus Trotz diverser Krisen im Geschäftsjahr 2022 klettert die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Rehling auf einen neuen Rekordwert von 361,1 Millionen Euro. Der Umsatz des Warenhandels verdoppelt sich fast.

Von Josef Abt

Das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 der Raiffeisenbank Rehling war wie für so viele andere Banken ein sehr schwieriges Jahr. Der Ukrainekrieg und der damit verbundene Flüchtlingsstrom sowie die Wirtschafts- und Energiekrise beherrschten die Schlagzeilen. Nicht nur im Banken-, sondern auch im Warengeschäft mit vielen Preisexplosionen waren die Verantwortlichen stark gefordert. Letztendlich gab es aber doch eine erfreuliche Bilanz mit positiven Steigerungsraten in fast allen Bereichen.

Unter den fast 300 Gästen in der TSV-Sporthalle in Oberach waren auch eine Reihe von Ehrengästen, die Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Jakob begrüßte. Gespannt warteten die zahlreichen Genossenschaftsmitglieder auf den Geschäftsbericht, den Vorstand Georg Gschoßmann präsentierte. Der Redner ging auf die Vielzahl an Krisen in jüngster Zeit ein, zu der auch die Corona-Pandemie zählte. Zudem beeinflussten die Inflation, die einhergehenden Zinserhöhungen und turbulente Zeiten an den Börsen das Geschäftsjahr.

