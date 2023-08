Die Soldatenkameradschaft Rehling feiert ihren 150. Geburtstag

Die Soldatenkameradschaft ist der älteste Verein der Gemeinde. Das Jubiläum feiert er im kleinen Rahmen. Im Mittelpunkt steht das Gedenken an die Kriegsopfer.

Der älteste Ortsverein der Gemeinde Rehling ist die Soldatenkameradschaft. Diese feiert am Sonntag, 20. August ihr 150-jähriges Bestehen im kleinen Rahmen. Dabei steht besonders das Gedenken an die zahlreichen Kriegsopfer aus der Gemeinde im Mittelpunkt. Der Verein ist stolz, dass sich auch junge Menschen in verantwortlichen Positionen in seinen Reihen engagieren.

1973 zum 100-jährigen Bestehen der Krieger- und Soldatenkameradschaft Rehling wurde ein neues Kriegerdenkmal erstellt. Foto: Josef Abt

Alte Aufzeichnungen berichten von der Gründung eines Veteranen- und Kriegervereines Rehling 1873. Die Initiative ging von 27 aus Frankreich zurückgekehrten Teilnehmern des Deutsch-Französischen Krieges (1870/71) aus. Großer Befürworter eines solchen Zusammenschlusses war Josef Steigenberger aus Scherneck. In den Statuten steht als Ziel, „die Liebe und Treue zum Deutschen Vaterland (...) zu stärken“, aber auch die „Fürsorge für die Kriegsgeschädigten und Hinterbliebenen“ sowie „für die verstorbenen Vereinskameraden ein würdiges Begräbnis zu veranlassen“.

159 Männer aus Rehling mussten in den Ersten Weltkrieg ziehen

Zwei Jahre nach der Gründung gab es mit Josef Stolz einen neuen Vorsitzenden. Dank einer Spende von Freifrau Wilhelmine von Schaezler von Scherneck über 800 Gulden wurde die erste Fahne beschafft, die noch im selben Jahr geweiht wurde. Der Verein wuchs stetig.

Den ersten großen Einschnitt brachte der Erste Weltkrieg. Aus dem damals sehr kleinen Rehling mussten 159 Männer einrücken. Zwischen 1914 bis 1919 waren 44 Gefallene zu beklagen. Für den Ehrensalut bei den vielen Trauergottesdiensten stiftete der Schernecker Gutsverwalter Josef Blessing eine Salutkanone für 303,50 Mark. Die Namen der Gefallenen wurden 1920 beim Missionskreuz an der Südseite der Pfarrkirche angebracht.

Bald nach Kriegende wurde das Vereinsleben wieder aktiviert. Das Fest zum 50-jährigen Bestehen wurde wegen der wirtschaftlich schlechten Verhältnisse und der Inflation ein Jahr verschoben. Dann wurde zugleich die renovierte Vereinsfahne geweiht. Die Renovierung im Kloster Maria Stern in Augsburg bezahlte der Verein mit Weizen, den er für 185 Reichsmark aufgekauft hatte. Der damalige Jagdpächter Max Eschey aus Augsburg und der Ortsgeistliche Dekan Ludwig Birzele spendierten den Restbetrag. Bei der Fahnenweihe am 13. Juli 1924 war es sehr heiß. Bei jedem neuen Bierfassanstich wurde ein Kanonensalut abgegeben und so konnte der ganze Ort mitzählen, wie viel getrunken wurde.

Nach dem 50. Jubiläum ist der Rehlinger Verein fast pleite

Die Vereinschronik berichtet trotzdem von einem Minus von über 190 Reichsmark trotz insgesamt 1.674,76 Reichsmark Festeinnahmen. Damit war der Verein fast pleite. Schließlich streckte der Herbergsvater den Minusbetrag vor. Es dauerte aber vier Jahre bis 1928, bis das Minus in der Vereinskasse wieder ein Plus zeigte, wenn es auch nur eine (!) Reichsmark war.

Am 23. Juni 1933 leiteten die Nazis die Gleichschaltung des Vereins ein. Es wurde eine Schützenabteilung ins Leben gerufen und 1935 in Gamling in der Lehmgrube der ehemaligen Ziegelei von Scherneck ein Schießstand erbaut. Im Zweiten Weltkrieg ließen 74 Rehlinger Männer, häufig erst Jünglinge, ihr Leben an der Front. Der erste Gefallene war Dietrich Freiherr von Schaezler aus Scherneck. Daneben hatte Rehling 30 Vermisste zu beklagen. Die Opfer sind mit Fotos auf einer Tafel in der Kirche über dem Taufbecken verewigt.

Diese Tafel erinnert an den Zweiten Weltkrieg mit allen Kriegsteilnehmern, Gefallenen, Vermissten und allen Heimkehrer. Es ist vor dem Mehrzweckraum im Rehlinger Rathaus zu sehen Foto: Josef Abt

Beim Einmarsch der Alliierten konnte der damalige Vorsitzende Ignaz Müller die Vereinsfahne im letzten Augenblick in Sicherheit bringen. In einer Versammlung am 8. Juni 1952 erklärten 48 ehemalige Soldaten ihren Beitritt zum Verein, Jahresbeitrag war 1,50 Mark.

Peter Schwegler ist 34 Jahre Vorsitzender der Soldatenkameradschaft

Mit Oskar Mirwald, dem damaligen Braumeister von Scherneck, gab es 1955 einen neuen Vorsitzenden. Ein Jahr später wurde ein neues Mahnmal beschlossen, die Kosten von 14.000 Mark kamen größtenteils durch eine Haussammlung zusammen. Pfarrer Heribert Lohner segnete das neue Kriegerdenkmal am Volkstrauertag 16. November 1958. Nach dem beruflichen Wegzug Mirwalds nach Salzburg übernahm Peter Schwegler das Amt. Er führte den Krieger- und Soldatenverein 34 Jahre. Unter seiner Regie besuchte der Verein die bekanntesten Soldatenfriedhöfe in ganz Europa.

Programm zum Jubiläum der Soldatenkameradschaft Rehling 1 / 3 Zurück Vorwärts Festgottesdienst Um 10 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche, mitgestaltet von den Rehlinger Hoagartensängern, zelebriert von Diakon Michael Popfinger aus Tödtenried. Eingeladen sind alle Ortsvereine mit Fahnenabordnungen und die Bevölkerung.

Gedenken Anschließend findet ein Gedenken am Kriegerdenkmal, umrahmt von Bläsern des Musikvereines Rehling statt.

Feier Danach treffen sich die Vereinsmitglieder samt Partnerinnen und die Ehrengäste in Au im Stadel der Familie Rieger zum Mittagessen. Hier stehen Ansprachen und Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder auf dem Programm, bevor die Festlichkeiten am späten Nachmittag enden. (at)

1973 gab es doppelten Grund zum Feiern: das 100-jährige Vereinsjubiläum an und die Einweihung des neuen Kriegerdenkmals. Zugleich wurde die renovierte Vereinsfahne geweiht. Im Juni 1998 beging der Verein unter dem neuen Namen „Soldatenkameradschaft Rehling“ sein 125-jähriges Gründungsfest. Nach 123 Jahren hatte die Fahne ausgedient. Eine neue Fahne konnte zum Jubiläum gesegnet werden. Festdamen waren Katharina Jakob, Katja Limmer, Michaela Riedermayr, Katharina Stöckl, Tina Müller und Christine Hörmann. Die Aufgabe der Fahnenmutter übernahm Maria Hörmann, die den Verein ohnehin bei jeder Gelegenheit unterstützte.

Die Aufnahme zeigt den Kirchenzug anlässlich des 125-jährigen Gründungsfestes 1998, bei dem eine neue Fahne geweiht wurde, hier der Kirchenzug von der Hauptstraße zur Pfarrkirche. Zu sehen sind die sechs Festdamen, Fahnenmutter Maria Hörmann (Mitte) und der damalige Vorsitzende Peter Schwegler (rechts) Foto: Josef Abt

An der Vereinsspitze folgte 1998 auf Peter Schwegler für 13 Jahre Günter Ferner. 2011 übernahm Anton Huber, ansonsten hätte sich der Verein wohl aufgelöst. Dies war aber das Signal für einige Neuerungen, die den Verein auch für die Jugend wieder interessant machten. Einen Namen machten sich die Mitglieder auch landkreisweit bei den jährlichen Sammlungen für die Kriegsgräberfürsorge, weil sie vielfach die besten Sammelergebnisse erzielten. Ansonsten gehören Wallfahrten, Ausflüge und Kameradschaftsabende zu den Vereinsaktivitäten. 2021 übernahm mit Jochen Kistler ein weiteres junges Mitglied Verantwortung. Er hat nun mit seiner jungen Mannschaft die Aufgabe, das seltene Vereinsjubiläum vorzubereiten.