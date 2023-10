Dieb bricht in Metzgerei in der Bergstraße in Rehling ein

Am frühen Freitagmorgen hat ein Unbekannter in Rehling aus einer Metzgerei nicht nur Bargeld entwendet, sondern auch einen erheblichen Schaden verursacht.

Bei einem Einbruch in eine Metzgerei in der Bergstraße in Rehling ist ein erheblicher Schaden entstanden. Laut Polizeimitteilung verschaffte sich ein noch unbekannter Täter am Freitagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr Zutritt zu den Gewerberäumen und stahl Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Auch den Schaden bezifferte die Polizei bisher nicht näher.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 08251/89890 zu melden. (AZ)