Dieter Schmid ist Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit

Das Beste kommt meistens zum Schluss, so auch bei der Generalversammlung des TSV Rehling. Es war eine lange Liste der beispiellosen Verdiensten von Dieter Schmid, die sich der scheidende Vorsitzende des Vereins in der langen Zeit seines Wirkens erworben hat. Diese Leistung wurde nun im Rahmen der Generalversammlung von der Vereinsführung mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit gewürdigt. Die Laudatio hielt dritter Vorsitzender Christian Umlauf. „Heute geht beim TSV Rehling nach über einem halben Jahrhundert Vereinszugehörigkeit eine beispiellose Ära in verantwortlicher Funktion zu Ende, die seinesgleichen sucht“ so Umlauf. Dieter Schmid war 1967 in den TSV Rehling eingetreten, war von 1987 bis 2002 Fußball-Abteilungsleiter und er hatte von 1998 bis 2002 das Amt des Vorstandes übernommen. Nach einer Pause wurde er 2012 noch einmal zum Vorsitzenden gewählt und hatte dieses Amt bis zum Rücktritt 13 Jahre inne. Eine grandiose Amtszeit in einer für den Verein sehr schwierigen Zeit.

Auch sportlich hatte Schmid als Mittelstürmer mehrfach die Torjägerkanone in der zweiten Mannschaft erobert. Und wenn Not am Mann war, ist er auch als Ersatztorhüter eingesprungen. Bis vor zwei Jahren war er sogar noch bei den Altherren aktiv, brachte es auf insgesamt rund 600 Spiele für den TSV. Dazu war der Dieter immer zu Späßen aufgelegt, der TSV war seine zweite Heimat. „Lieber Dietrich, du hast den TSV Rehling nicht nur geführt, du hast ihn gelebt und die hinterlässt große Fußstapfen und schöne Erinnerungen“ so Umlaut. Neben der Ernennungskunde zum Ehrenvorstand auf Lebenszeit bekam Schmid noch Geschenke, darunter auch ein Fahrradtrikot mit seiner legendären Trikot-Nummer neun, begleitet vom riesigen Beifall der versammelten TSV- Familie. Der sichtlich gerührte Schmid rang nach dieser unerwarteten Ehrung nach Dankesworten.

