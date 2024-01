Ein Deckenfresko geht auf die Bruderschaft zurück

Die Pfarrei Rehling feiert am Dreikönigstag das Bruderschaftsfest. Wie die Bruderschaft entstanden ist und welche Regeln Mitglieder befolgen müssen.

Nach Weihnachten und Neujahr gibt es in der Pfarrei Rehling noch einmal einen Höhepunkt. Am Fest der Heiligen Drei Könige am Samstag, 6. Januar, wird eines der höchsten Kirchenfeste im Jahreskreis gefeiert: das Bruderschaftsfest. Dazu gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst, der von den Rehlinger Hoagartensängern mit der „Waldlermesse“ musikalisch mitgestaltet wird.

Das Bruderschaftsfest hat eine lange Tradition. Die genaue Bezeichnung lautet "Corporis-Christi-Bruderschaft", Bruderschaft des allerheiligsten Altarsakramentes. Früher wurde an zwei Terminen gefeiert. Das zweite Bruderschaftsfest am Sonntag innerhalb der Fronleichnamsoktav wird nicht mehr begangen beziehungsweise ist mit dem Patrozinium der Pfarrkirche (Sankt Vitus und Sankt Katharina) verbunden, da beide Feste meist sehr nahe beieinander liegen.

Rehlinger ist einer Bruderschaft in München zugeordnet

Die an der Pfarrkirche zu Rehling bestehende Bruderschaft des Allerheiligsten Altarsakramentes ist der gleichnamigen Bruderschaft zu St. Peter in München zugeordnet. Diese hat Herzog Wilhelm V. von Bayern im Jahre 1609 ins Leben gerufen und Papst Paul V. im selben Jahr bewilligt.

Das Deckenfresko aus dem Jahre 1793 in der Rehlinger Kirche zeigt die wunderbare Brotvermehrung und das Allerheiligsten Altarsakrament. Es verdankt seine Entstehung der Bruderschaft. Foto: Josef Abt

Als Markus Christoph Freiherr von Mayr, der auch Mitglied der Erzbruderschaft war, im Jahre 1696 Hofmarksherr auf Schloss Scherneck wurde, führte er in Zuordnung zur Münchener Erzbruderschaft in seiner Pfarrkirche zu Rehling um 1700 herum eine Corporis-Christi-Bruderschaft ein, deren Hauptelement die immerwährende Anbetung war. Ein genaues Datum ist nicht bekannt. Laut einer alten Aufzeichnung wird die Rehlinger Bruderschaft erstmals 1804 vom damaligen Pfarrer Georg Miehling (1787-1819) erwähnt. Im gleichen Jahr sind 311 Bruderschaftsmitglieder eingeschrieben, bei einer Bevölkerung von etwa 600 Seelen.

Deckenfresko ist der Bruderschaft zu verdanken

Im Chorraum über dem Hauptaltar der Pfarrkirche befindet sich ein Deckenfresko, das die wunderbare Brotvermehrung in Verbindung mit dem Allerheiligsten Altarsakrament zeigt. Es verdankt seine Entstehung der Bruderschaft, die in der Vergangenheit eine große Bedeutung für das religiöse Leben in Rehling hatte. In längsovalem Bildformat sitzt auf erhöhtem Terrain Christus, umringt von Aposteln. Er segnet die Brote und weist mit seiner Linken nach oben, wo auf Wolken das Allerheiligste steht, von Engeln umgeben, unterhalb lagern die hungrigen Zuhörer. Dieses Deckenfresko wurde im Jahre 1793 von Johann Baptist Enderle aus Söflingen (bei Ulm) gemalt.

Im Jahre 1842 ließ der damalige Pfarrer Schmid in Verbindung mit der Münchener Erzbruderschaft erstmals Bruderschaftszettel drucken. Ein solcher befindet sich noch eingerahmt im Pfarrhof. Als diese riesigen Zettel ausgegangen waren, ließ Pfarrer Birzele zu Beginn des letzten Jahrhunderts kleinere Aufnahmeheftchen drucken, wobei der Inhalt im Wesentlichen unverändert blieb. Seit 1985 erhalten die Neumitglieder neue Aufnahmezettel, die unter Pfarrer Dr. Reinhold Schwarz gedruckt wurden.

Mitglieder müssen eine Reihe von Regeln befolgen

Die Mitglieder der Bruderschaft haben eine Reihe von Regeln zu befolgen. Sie verpflichten sich zu einer alljährlichen Betstunde in der Pfarrkirche zu Rehling, am betreffenden Tag oder in derselben Woche mögen die Sakramente empfangen werden. In der Betstunde soll vor allem das Sühnegebet des "Dreißigers" verrichtet werden. Vorstand und Leiter der Bruderschaft ist der jeweilige Pfarrer von Rehling oder dessen Stellvertreter. Bruderschaftssekretär ist der Kirchenpfleger, dieser verwaltet die Kasse der Bruderschaft und sammelt am Hauptfest die Jahresbeiträge ein und verwaltet diese Kasse.

Durch die Mitgliedschaft können aber auch vollkommene Ablässe gewonnen werden, die Papst Clemens X. im Jahre 1674 der Münchener Erzbruderschaft bewilligt hat, und zwar nach vorausgehendem Empfang der Sakramente, jeweils am Tag der Aufnahme in die Bruderschaft, am Hauptfest der Bruderschaft (6. Januar), am Fronleichnamsfest, am Sonntag nach Fronleichnam und am Fest des Erzengels Michael (29. September). Die Möglichkeit eines Ablasses gibt es auch in der Todesstunde, selbst wenn die Sakramente nicht mehr empfangen werden können, aber der Name Jesu andächtig angerufen wird. Die erlangten Ablässe können fürbittweise auch den Verstorbenen zugewendet werden.

Am Samstag werden in Rehling Neumitglieder aufgenommen

Am Samstag können in Rehlng auch die Bruderschafts-Mitgliedsbeiträge einbezahlt werden, und zwar im Pfarrhaus vor und nach dem Festgottesdienst bis 12 Uhr und am Nachmittag von 13 bis 15 Uhr. Der Jahresbeitrag beträgt einen Euro je Mitglied. An dem Tag werden auch Neumitglieder aufgenommen. Um 14 Uhr findet noch eine Andacht statt.