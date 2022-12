Ein präzises Uhrwerk schlägt Rehling seit 111 Jahren zuverlässig die Stunde

Plus Die 111 Jahre alte Mechanik der Rehlinger Kirchturmuhr funktioniert bis heute reibungslos. Dafür sorgt Franz Hieber. Nur bei einem Stromausfall ist er machtlos.

Seit dem Jahre 1911, also nun bereits genau 111 Jahre, schlägt die Uhr im Rehlinger Kirchturm: jeden Tag 24 Stunden lang - also wortwörtlich rund um die Uhr. Es handelt sich um ein sehr wertvolles Gang- und Schlagwerk, das über diese vielen Jahre den Einwohnerinnen und Einwohnern von Rehling zuverlässig „die Stunde schlägt“.