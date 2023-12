Rehling

vor 17 Min.

Ein rotseidenes Höserl sorgt für Wirbel im Theaterstadel

Sehr turbulente Szenen spielen sich bei der Theateraufführung der Landjugend in Rehling ab; hier eine heikle Szene, in der sich Ortspfarrer Matthäus (Benedikt Jakob) sich gegen Beschuldigungen wegen eines „rotseidenen Höserls“ erwehren muss, das plötzlich in seinem Messgewand aufgetaucht ist.

Plus Die Theatergruppe Rehling kann sich über ein ausverkauftes Haus und eine erfolgreiche Premiere feiern. Der Wirbel um ein rotseidenes Höserl kommt im Publikum an.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Mit einer gelungenen Premiere startete die Katholische Landjugend (KLJB) Rehling an den beiden Weihnachtsfeiertagen in ihre diesjährige Theatersaison. Der Start hätte nicht besser sein können: Der Theaterstadel war an beiden Weihnachtsfeiertagen ausverkauft und das Publikum begeistert von der Inszenierung, bei dem ein kleines, rotseidenes Wäschestück für viel Wirbel sorgt.

Die vielen Stunden mit Texte lernen, proben und zusätzlich der Erweiterung der Bühne, haben sich auch Sicht der Theatertruppe gelohnt. Die rund 200 Sitzplätze in der Maschinenhalle der Familie Jakob (Schmidbauer), die in einen kuschelig beheizten Theaterstadel umfunktioniert wurde, waren restlos belegt. Der Erfolg entschädigte die Truppe, die diesmal von zwei jüngeren Nachwuchs-Laienschauspieler verstärkt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen