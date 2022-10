Familie erweckt altes Friedhofskreuz in Rehling zu neuem Leben

Es schien dem Verfall geweiht. Doch dann erweckte die Familie Haberl das Kreuz, das bis 2014 am neuen Rehlinger Friedhof stand, zu neuem Leben.

Am Römerweg zwischen den Rehlinger Ortsteilen St. Stephan und Kagering liegt der Vitus-Weiher. Am westlichen Seeufer, direkt neben der Straße, steht seit ein paar Monaten ein wunderschönes Feldkreuz etwas zurückversetzt an einem idyllischen Platz. Das Kreuz aus Eichenholz hat eine lange Geschichte.

Das Kreuz und die kunstvoll geschwungenen Eingangstore wurden 1985 von Künstler Reinhart Wolke aus dem Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen gestaltet. Anlässlich der Eröffnung und Einweihung des neuen Rehlinger Friedhofes an der Kapellenstraße im November 1985 bekam das Kreuz einen markanten Platz auf einem kleinen Erdhügel. An den massiven Holzteilen sind künstlerisch eingeschliffene Ornamente zu finden. Bis 2014 stand es auf dem neuen Rehlinger Friedhof.

Ganze Familie hilft bei der Renovierung des Kreuzes aus Rehling mit

Als er erweitert wurde, wurde das Kreuz aus Eichenholz durch die Gemeinde abgebaut. Es wurde durch ein neues, mit eingearbeiteten Rosen kunstvoll gestaltetes Kreuz des Rehlinger Künstlers Georg Kleber an gleicher Stelle ersetzt. Der Rehlinger Wolfgang Haberl erwarb das alte Eichenkreuz und bewahrte es vor dem Verfall. Schon damals hegte er den Gedanken, das Kreuz renovieren zu lassen und wieder aufzustellen - an besagtem Vitus-Weiher südlich von Sankt Stephan.

Gemeinsam packte die ganze Familie mit an, auch Onkel und Cousins halfen bei der kostspieligen Renovierung mit. Für das Kreuz fehlte eine Christusfigur. Über verschiedene Quellen wurde eine Gießform ausfindig gemacht. Mit Spezialzement wurde der Christus gegossen. Dazu brauchte es mehrere Anläufe. Nicht einfach war es auch, einen Maler zu finden, der der Figur den farblichen Wetterschutz verlieh. Von Hand wurde ein Dach aus Kupferblech gefertigt - darin eingearbeitet kupferne Rosen, die Onkel Michael Haberl eigenhändig gestaltete.

Sitzgruppe erwartet Wanderer und Radler an Kreuz bei Vitus-Weiher

Zu guter Letzt richteten die Haberls den Platz um das Kreuz gefällig her. Auf die saubere Pflasterfläche kam eine selbst gebaute Sitzgruppe mit einem kleinen Tisch. Hier können sich Wanderinnen und Wanderer und die vielen Radler, die auf der Strecke unterwegs sind, niederlassen. Das Kreuz soll auch noch den kirchlichen Segen erhalten. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest.

