Feier mit Partyzelt: Peters Imbiss in Sägmühl wird 20

Ein kleiner Imbissladen an der Staatsstraße im Rehlinger Ortsteil Sägmühl hat sich zu einem beliebten Treff entwickelt. Der 20. Geburtstag wird mit Live-Musik gefeiert.

Bereits 20 Jahre ist es her, dass im Rehlinger Ortsteil Sägmühl, direkt neben der Staatsstraße von Mühlhausen (Gemeinde Affing) nach Sand (Gemeinde Todtenweis), Peter und Andrea Lachenmayr den Mut hatten, hier einen kleinen Imbissladen zu eröffnen. Damals auch gedacht für Spaziergänger, Radlfahrer oder auch die Handwerker, die sich hier auch mittags schnell verköstigen konnten. Viele suchten auch einfach eine Anlaufstelle für einen netten Ratsch. All das traf man in Sägmühl vor und es wurden auch viele Biertischfreundschaften hier geschlossen.

Der Zulauf von Gästen, egal ob alt oder jung, stieg konstant an, nicht nur wegen der kulinarischen Angebote der jungen Familie wie gegrillte Hendl oder Schweinshaxen, dazu die beliebten Kesselfleischessen oder viele andere Schmankerl, die hier vom Grill oder aus der Küche präsentiert werden. Bald schon mussten die Sitzmöglichkeiten auf dem Areal erweitert werden, zusehends kamen Vereine, Stammtische oder Privatleute zu Veranstaltungen oder Geburtstagsfeiern hierher nach Sägmühl in Peters Imbiss.

Peters Imbiss feiert am Freitag und Sonntag in Sägmühl

Nun sind bereits 20 Jahre vergangen und aus diesem Grund will die Familie Lachenmayr am kommenden Wochenende ihr kleines Geburtstagsjubiläum mit der Bevölkerung feiern. Dazu wird ein größeres Partyzelt mit aufgebaut. Die Festlichkeiten beginnen bereits am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr mit einer Party samt Weizen- und Schnapsbar. Für beste musikalische Stimmung wollen Life for Someon, das "Akustikduo für alle Fälle" und die Band Wheelhouse sorgen.

Am Samstag, 13. Mai, wird eine kleine Pause eingelegt und am Festsonntag, 14. Mai, spielt ab 10 Uhr die Rehlinger Blaskapelle auf dem idyllischen Areal in Sägmühl. Dazu werden den ganzen Tag Grillspezialitäten serviert. Empfohlen wird eine Reservierung, die telefonisch vorgenommen werden kann unter 08237/9529420. Alle Informationen gibt es auch unter www.peters-imbiss.de.