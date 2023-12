Feuerwehr Rehling darf mit Banner für Jubiläumsfest werben

Rehling erteilt Ausnahme von der Plakatierungsverordnung für die Feuerwehr. Weil Werbung überhandnimmt, wird die Verordnung von der Verwaltung generell überarbeitet.

In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr befasste sich der Gemeinderat Rehling mit Plakatierungen im Ortskern. Die gemeindliche Plakatierungsverordnung wurde in der Sitzung verändert. Auslöser war eine Anfrage der Freiwilligen Feuerwehr Rehling für eine Ausnahmegenehmigung für das im Juni 2025 anstehende 150. Gründungsjubiläum.

Dazu möchte die Wehr frühzeitig und zudem auch direkt im Ortskern Werbung anbringen. Die Feuerwehrführung hätte dazu gerne eine feste Bannerwerbung (3 mal 1,5 Meter) am Schlauchturm des Feuerwehrgerätehauses angebracht, mit dem auf diese Festlichkeiten hingewiesen werden soll. Die gültige Verordnung aus dem Jahr 2014 sieht vor, dass der Ortskern von Rehling von Werbung freizuhalten ist und umfasst die Gebäude innerhalb einer Begrenzungslinie zwischen Bergstraße, Hauptstraße und Bauernstraße, also der Bereich um das Rathaus mit Feuerwehrhaus, Pfarrhaus und Kirche mit Friedhof. Ausnahmetatbestände dazu sind in der Satzung bislang nicht vorgesehen.

Gemeinderat kann Ausnahmen von Verordnung zulassen

Bürgermeister Christoph Aidelsburger wies darauf hin, dass Ausnahmen im Ermessen Gemeinderats liegen. Der Rat stimmte dem Banner zu. Eine solche Ausnahmegenehmigung würde dann auch für Jubiläumsveranstaltungen anderer Ortsvereine gelten, so der Hinweis im einhelligen Beschluss. Der Antrag löste im nächsten Tagesordnungspunkt eine Diskussion im Gemeinderat aus. Seitens der Verwaltung wurde nämlich angeregt, die gemeindliche Plakatierungsverordnung komplett zu überarbeiten. Argumentiert wurde dies mit einer zunehmenden Plakatierung im gesamten Ort, einmal bezogen auf die Anzahl der Plakate und zudem auf die Häufigkeit. Besonders bei allen Wahlen sei das steigende Übermaß der Plakatierung deutlich zu sehen und deshalb steht auch in Rehling die Frage an, ob und wie weit der plakatierungsfreie Bereich erweitert werden kann.

Wahlplakate künftig nur noch an großen Tafeln?

Dazu kam ein Vorschlag, ähnlich wie im Markt Thierhaupten und anderen Kommunen praktiziert, solche Wahlplakate nur gesammelt auf großflächigen Tafeln zu genehmigen. Ein Augenmerk soll künftig auch auf die Verkehrssicherheit beim Anbringen von Plakaten gelegt werden, denn vielfach sind durch solche Plakate auch die Fußgänger oder Radfahrer behindert. Ein Ärgernis für die Gemeinde ist zudem, dass viele Plakate nicht mehr abgebaut werden, die dann vom Bauhof entsorgt werden müssen. Einstimmig wurde dem Vorschlag des Bürgermeisters zugestimmt, die Verwaltung für einen neuen Satzungsentwurf der Plakatierungsverordnung zu beauftragen. Diese soll auf Basis der Diskussion im Gemeinderat erarbeitet und in einer der nächsten Sitzung vorgelegt und neu beschlossen werden.