Feuerwehr Rehling will für künftiges Hochwasser besser gerüstet sein

Wohl die meisten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rehling haben die Bilder vom Hochwasser Anfang Juni noch in unguter Erinnerung. Besonders im Ortsteil Oberach waren durch den Dauerregen und plötzlich auftretenden Wassereinfall vom Lechfeld her auch viele private Häuser überschwemmt. Um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt, macht man sich in der Gemeinde Rehling Gedanken über einen Hochwasserschutz. Auch die Verantwortlichen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr fordern schnelle Schutzmaßnahmen durch die Kommune. Diese waren ein Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

