Rehling: Freunde der Natur machen Ausflug zur Winkelmoos-Alm

Rehling

Freunde der Natur machen Ausflug zur Winkelmoos-Alm

Der Vereinsausflug ging auch zur Winkelmoos-Kapelle und nach Ruhpolding.
Von Ingrid Frei
    Teilnehmer
    Teilnehmer Foto: Werner Frei

    Der diesjährige Ausflug der Freunde der Natur St. Stephan (Gemeinde Rehling) führte zur Winkelmoos-Alm, wo die Teilnehmer bei ihrer Ankunft von strahlendem Sonnenschein begrüßt wurden. Nach einem Besuch der Winkelmoos-Kapelle fand das Mittagessen auf der Terrasse der Sonnenalm statt. Bevor es weiter zur bekannten Windbeutel-Gräfin nach Ruhpolding ging und um Platz für die großen Windbeutel zu schaffen, unternahmen die Freunde der Natur noch einen Spaziergang in frischer Bergluft mit Aussicht auf die Landschaft. Gut gelaunt und voller schöner Eindrücke fand die Rückfahrt nach Rehling statt.

