Frühjahrsrätsel: Der Jasmin bringt einem Rosenliebhaber aus Rehling Glück

Hubert Aschenmeier aus Rehling gewinnt bei unserem Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück" 1000 Euro. Was er mit dem Geld vorhat und warum sich seine Frau besonders freuen darf.

Eigentlich ist Hubert Aschenmeier ein Rosenliebhaber, aber seit Mittwoch dürfte er auch ein großes Herz für den Jasmin haben. Der Rehlinger erkannte die Blüten des Strauchs nämlich bei unserem Frühjahrsrätsel "Pflück das Glück" und gewann somit 1000 Euro. Der 60-Jährige hat auch schon eine Idee, was er mit dem Geld machen will.

Aschenmeier hat schon oft an den Gewinnspielen unserer Zeitung teilgenommen, hatte bisher aber noch nie Glück. Das hat sich jetzt geändert. Die Lösung "Jasmin" fand der Gartenfreund "relativ einfach", denn das Rätselbild zeigte auf keinen Fall den Löwenzahn und auch nicht den Rittersporn. Da war er sich sicher. Jeden Tag hat er bisher bei unserem Blumenrätsel mitgemacht. Nur einmal lag er falsch. An anderen Gewinnspielen nimmt er nicht teil, nur bei seiner Heimatzeitung.

In Aschenmeiers Garten gibt es noch keinen Jasmin

Der Industriemechaniker hat erst vor kurzem sein Haus in Rehling umgebaut, damit auch sein Sohn mit seiner Familie in dem Gebäude wohnen kann. Letzte Restarbeiten und die Gartenbepflanzung stehen noch aus. Daher liegt es beinahe auf der Hand, dass er seinen Gewinn "in Haus und Garten" investieren will. "Das kommt uns allen zugute", betont er. Seine Tochter wohnt ebenfalls in der Nähe. Einen Jasmin gibt es im Garten Aschenmeier übrigens noch nicht, aber vielleicht wird bald einer gepflanzt.

Außerdem trifft es sich gut, dass Aschenmeiers Frau Brigitte am Sonntag Geburtstag hat. "Da fällt das Geschenk diesmal ein bisschen größer aus", sagt der Ehemann im Hinblick auf den unerwarteten Geldsegen.