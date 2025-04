Führungswechsel beim TSV Rehling

Aufatmen beim TSV Rehling mit seinen rund 750 Vereinsmitgliedern. Nachdem bereits vor Wochen der bisherige Vorsitzende Dieter Schmid nach 17 Jahren Vorstandstätigkeit seinen Rücktritt angekündigt hatte, war frühzeitig nach Ersatz Ausschau gehalten worden. Mit Christoph Strobl hatte sich ein langjähriges Mitglied zur Wahl gestellt. Alle übrigen Vorstandsposten konnten mit den bisherigen Amtsinhabern wieder besetzt werden.

In seinem letzten Auftritt als Vorsitzender konnte Schmid eine erfreulich große Anzahl Mitglieder begrüßen. Derzeit zählt der Verein rund 750 Mitglieder in acht Sparten. Schmids dankte besonders seinen Stellvertreter Stefan Bachmeir und Christian Umlauf und alle helfenden Händen. Recht ausführlich waren die Berichte der einzelnen Abteilungen. Dazu gehörten die Seniorenfußballer, Jugendfußball (beides vorgetragen von Thomas Kober), Leichtathletikabteilung (Gisela Regele), Tischtennis (Josef Hafner/Sebastian Seiler), Tennis (Markus Eberwein), Stockschützen (Georg Herzog), Volleyball (Lena Hauser und Marina Hoffmann) und Fitness (Julia Cernin/Christine Rudolf).

Schatzmeisterin Katja Bohnert berichtete von einem erfreulichen Überschuss. Deutlich zulegen konnten die Einnahmen aus der Photovoltaikanlage und der Papiersammlung. Positiv wirkten sich auch die Festlichkeiten und die Unterstützung der Sponsoren aus. Auf der Ausgabenseite standen größere Investitionen, darunter die Umkleide- und Sanitäranlagen.

Bürgermeister Christoph Aidelsburger dankte dem Vorstand und allen Engagierten für den ehrenamtlichen Einsatz. Der neu gewählte Vorsitzende Christoph Strobl ist seit 40 Jahren Vereinsmitglied und Jugendtrainer der B-Jugend. Das weitere Gremium setzt sich wie folgt zusammen: 2. Vorsitzender Stefan Bachmeir, 3. Vorsitzender Christian Umlauf, Schatzmeisterin Katja Bohnert, 2. Schatzmeisterin Barbara Obermeier, Schriftführer Norbert Strobl, Jugendleiter Thomas Kober, Kassenrevisoren Tanja Wiedemann und Manfred Bader.

Die längste Diskussion gab es zum Thema Arbeitseinsatz der Mitglieder. Umlauf sagte: „Wir brauchen noch mehr Unterstützung und weitere freiwillige Kräfte.“ Deshalb soll künftig jedes aktive Mitglied fünf Stunden pro Jahr ableisten, sei es am Sportgelände, als Platzwart oder bei Festlichkeiten und Fahrdiensten. Werden die Stunden nicht geleistet, wird je Stunde ein Ausgleich von zehn Euro fällig. Umlauf erklärte, die Vereinsführung sei sich der Problematik des Themas durchaus bewusst. „Aber wir müssen alle mithelfen, um den TSV und die Sportanlage am Leben zu halten.“ Das Thema dürfte wohl in den nächsten Vorstandssitzungen noch diskutiert und optimiert werden.