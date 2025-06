Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus Lagerhalle gestohlen

Vermutlich mehrere Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Rehling eingebrochen und haben Gegenstände daraus gestohlen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch im Zeitraum vom Samstag, 7. Juni, 20 Uhr bis Montag, 9. Juni, 16 Uhr, in einer Lagerhalle am Strudelweg.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Täter verschafften sich Zutritt zur Halle und stahlen Gegenstände im Wert von etwa 4000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/ 898911 zu melden. (hop)