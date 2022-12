Katholische Landjugend feiert in Rehling eine gelungene Theaterpremiere

Plus Die Rehlinger Landjugend präsentiert in diesem Jahr den Schwank "Nur koane Weiberröck". Nach zwei Jahren Corona-Pause zeigt sich das Ensemble umso spielfreudiger.

Zwei Jahre musste die Katholische Landjugend (KLJB) Rehling mit ihren Theateraufführungen pausieren. Den Darstellerinnen und Darstellern hatten die Aufführungen gefehlt. Umso begeisterter und spielfreudiger zeigten sich die Burschen und Mädels bei der erfolgreichen Premiere am Sonntag. Sie verspricht für die weiteren Aufführungen noch ein paar turbulente Abende.