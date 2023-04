Gemeinde Rehling bittet um Hinweise auf unbekannte Sprüher

In Rehling sind in letzter Zeit immer wieder Schmierereien aufgetaucht. Nun bittet die Gemeinde um Hinweise auf den oder die Verursacher.

Unbekannte haben in jüngster Zeit in Rehling mehrfach Schmierereien angebracht. So wurden Verkehrsschilder an der Bergfeldstraße mit Lackfarbe verunstaltet. Auch ein Schaltkasten für die Elektrosteuerung der Abwasserhebeanlage wurde besprüht. Darüber informierte Werner Lindermeir im Gemeinderat. An der Hambergstraße, wo beschmierte Verkehrsschilder stehen, traf es darüber hinaus einen Steuerkasten der Telekom. Die Gemeinde bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher. (at)