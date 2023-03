Gemeinde Rehling muss heuer enorme Ausgaben schultern

Plus Der Gemeinderat segnet - nicht ohne Kritik - den Haushaltsplan ab. Er enthält hohe Ausgaben. Der Bürgermeister bringt eine Erhöhung der Gewerbesteuer ins Spiel.

Mit rund 11,7 Millionen Euro liegt der Haushaltsplan der Gemeinde Rehling für das Jahr 2023 noch einmal um 1,3 Millionen Euro über dem Vorjahr. Der Grund ist die Sanierung des alten Kindergartengebäudes. Sie verursacht Kosten von rund 3,2 Millionen Euro und erfordert eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro. Einige Ratsmitglieder monierten, dass die Rücklagen immer weiter minimiert würden. Sie stellten in Frage, ob die geschätzten Kosten für den Kindergartenumbau reichen - auch im Hinblick auf die stark gestiegenen Darlehenszinsen.

Bürgermeister Christoph Aidelsburger kündigte an, dass man wohl in einer der nächsten Sitzungen nicht umhinkomme, über die Hebesätze der Gewerbesteuer zu diskutieren und sie möglicherweise anzupassen. Der aktuelle Satz von 330 v.H. hat seit 21 Jahren Bestand. Eine Erhöhung auf beispielsweise 350 brächte der Gemeinde rund 100.000 Euro mehr. Aidelsburger sagte: „Es muss künftig wohl mehr Geld rein.“

Bürgermeister: Augenmerk muss auf Sanierung des Kindergartens liegen

Bereits in den vergangenen Jahren musste die Gemeinde Rehling viel Geld für den Kindergartenneubau investieren. Auch die jetzige Sanierung des 92 Jahre alten Gebäudes wird ein Kraftakt. Der Rathauschef mahnte: „Darauf müssen wir heuer unser Augenmerk richten." Viel hänge von der Höhe der Fördergelder ab. Für den Kindergartenumbau sind rund 50 Prozent an Zuschüssen angesetzt. Die Kalkulation für die vielen Maßnahmen basiert aber auf den derzeitigen Kenntnissen der Bausubstanz. „Deshalb kann man nie ausschließen, dass im Zuge der Sanierung dann noch unvorhergesehene Probleme, verbunden mit Mehrkosten auftreten", schränkte Aidelsburger ein.

Ein großer Ausgabenbrocken ist auch das neue Tanklöschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr. Es wird voraussichtlich erst 2024 geliefert, möglicherweise steht aber heuer die erste Abschlagszahlung an. In der Kostenaufstellung wurden Geschäftsstellenleiter Benjamin Schröter zufolge mehrere Eventualitäten berücksichtigt: So auch der von einigen Ratsmitgliedern kritisierte Ansatz für den Verkauf der restlichen Bauplätze im neuen Baugebiet. Das sei eine reine Sicherheitsmaßnahme, falls andere Einnahmen nicht wie geplant flössen, so Schröter.

Zahlen aus dem Rehlinger Haushalt 2023 1 / 3 Zurück Vorwärts Gesamtetat 11,7 Millionen Euro (Vorjahr: 10,4 Millionen) Verwaltungshaushalt 6,4 Millionen Euro (5,7 Millionen) Vermögenshaushalt 5,4 Millionen Euro (4,7 Millionen) Zuführung zum Vermögenshaushalt 593.000 Euro (528.000) Entnahme aus Rücklage 556.000 Euro (2,25 Millionen) Zuführung an Rücklage 499.000 Euro (680.000)

Größte Einnahmen Einkommensteuerbeteiligung: 1,9 Millionen Euro, Gewerbesteuer: 1,5 Millionen Euro, Schlüsselzuweisung: 323.000 Euro Größte Ausgaben Kreisumlage: 1,5 Millionen Euro, Personalkosten etc.: 2,6 Millionen Euro, Erwerb von Tauschflächen: eine Million Euro, Ertüchtigung Kanal-Pumpstationen: 130.000 Euro, Tilgung von Krediten: 300.000 Euro, Kreditaufnahme: 1,5 Millionen Euro (Kindergartensanierung)

Schuldenstand Ende 2023 2,8 Millionen Euro (pro Kopf 1107 Euro) Rücklage Ende 2023 499.000 Euro (at)

Bürgermeister: "Haushalt ist keineswegs Spitz auf Knopf kalkuliert"

Unsicher ist nach seinen Worten die geplante Ausgabe von einer Million Euro für den Kauf von Tauschgrundstücken, um das Gewerbegebiet zu erweitern. Wenn ein Kauf mangels angebotener Grundstücken nicht zustande kommt, falle diese Ausgabe nicht an und die Baugrundstücke müssten nicht veräußert werden, so der Hinweis. „Unser Haushalt ist keineswegs Spitz auf Knopf kalkuliert, wir haben in vielen Positionen Sicherheiten eingerechnet und können das Papier mit gutem Gewissen so absegnen“, so Aidelsburger und Schröter.

Der Gesamtetat beträgt 11,7 Millionen Euro. Zu den wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt zählen die Einkommensteuerbeteiligung mit 1,9 Millionen Euro, rund 100.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Um 250.000 Euro steigt die Gewerbesteuer auf 1,5 Millionen Euro. Die Grundsteuer A+B bleibt mit 258.000 Euro gleich. Die Schlüsselzuweisung liegt bei 323.000 Euro, das sind 12.000 Euro mehr. Auch die Einnahmen aus den Kindergartengebühren steigen leicht auf 300.000 Euro. Die Fördergelder für den Kindergarten liegen aktuell bei 701.000 Euro (550.000 Euro).

Gemeinde Rehling plant Kreditaufnahme von anderthalb Millionen Euro

Zu den größten Ausgaben im Verwaltungshaushalt gehören die Personalkosten mit 2,6 Millionen Euro, einschließlich neuer Stellen wie Bauhofleiter, neue Hortleitung, zusätzliche Hortgruppe, Tarifanpassungen und Sonderzahlungen. Ein großer Posten ist auch die (vorläufige) Kreisumlage von 1,5 Millionen Euro, die Schulverbandsumlage mit 262.000 Euro (240.000 Euro) sowie Kosten für Softwarewartung, IT-Support und IT-Wartung für Internetseite, Gemeinde-App und Bürgerserviceportal.

Bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt ist der größte Posten ein Kredit von 1,5 Millionen Euro, davon eine Million für die Sanierung des Kindergartens und 500.000 Euro für Grunderwerb. Zudem erwartet die Gemeinde noch einen Zuschuss als Restsumme für den neuen Kindergarten von 600.000 Euro: Sie ist nach Aussage des Geschäftsstellenleiters nach mehreren Telefonaten mit der Regierung nun fest versprochen. Auch der erste Förder-Zuschuss von 800.000 Euro wird heuer noch für die Sanierung des alten Kindergartengebäudes erwartet. Die gesamte Fördersumme wurde mit 1,5 Millionen Euro angesetzt.

Hebesätze in Rehling bleiben vorerst unverändert

An der Spitze der Ausgaben im Vermögenshaushalt stehen die Altbausanierung mit 1,9 Millionen Euro und die Photovoltaikanlage für den Kindergartenneubau mit 150.000 Euro. Ein weiterer großer Brocken ist die Abschlagszahlung für das neue Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) mit 445.000 Euro. Weitere Ausgaben stehen an für den Bauhof-Fuhrpark und den bereits bestellten Schlepper mit 230.000 Euro, die Sanierung der Pumpstationen (Elektrotechnik) 130.000 Euro sowie Stromerzeuger für den Katastrophenschutz 25.000 Euro. Der Haushaltsplan wurde einstimmig abgesegnet. Ebenso die weiteren Festlegungen. Demnach bleiben die Steuer-/Hebesätze unverändert bei 330.