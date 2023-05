Gemeinderat Rehling erlaubt keinen Schuppen wegen Steingarten

Der Bauantrag eines Hausbesitzers lehnt der Rehlinger Gemeinderat ab. Andere Bauvorhaben werden dagegen bewilligt.

Der Gemeinderat Rehling hat in der letzten Sitzung über mehrere Bauangelegenheiten zu entscheiden. So gab es etwa eine Zustimmung für den Antrag auf Verlängerung der baurechtlichen Genehmigung zum Umbau eines bestehenden Wohnhauses in der Kinderheimstraße. Außerdem darf im Ortsteil St. Stephan in einem Dachgeschoss in der Lechauenstraße eine weitere Wohneinheit gebaut werden. Ebenfalls gebaut werden kann ein Fahrsilo (circa 12 auf 50 Meter) in Verlängerung vom Gamlingweg, bei dem es sich um ein privilegiertes Vorhaben handelt.

Ebenfalls ohne Einwände blieb die vorgelegte Bauleitplanung der Gemeinde Affing für die Änderung des Bebauungsplanes "Ludwigshof am See", von der auch Rehlinger Belange tangiert sind. Anders bei der Änderung des Flächennutzungsplans für Windkraftanlagen, die die Gemeinde Affing plant. Eine der Konzentrationszonen, die an Rehlinger Gemarkung angrenzt, befindet sich am Hardhof eine Wohnbebauung. Die Gemeinde bittet deshalb um eine Prüfung der notwendigen Abstände im weiteren Verfahren sowie gegebenenfalls um eine Anpassung der Planung. Zudem sei darauf zu achten, dass die Rotorblätter bei naher Grenzbebauung die Gemeindegrenze nicht überschreiten.

Mit 12:3 Stimmen abgelehnt hat der Gemeinderat einen Antrag eines Hausbesitzers "An der Kapellenstraße". Er wollte im Vorgarten des Wohnhauses an der Berggartenstraße einen Geräteschuppen errichten und dafür eine Befreiung vom Bebauungsplan beantragt. Die Zustimmung wurde jedoch verweigert, nachdem der Hausbesitzer auch die eigentlich vorgeschriebene Eingrünung bislang ignoriert und lediglich eine "Steinwüste" angelegt hat, so die Formulierung im Gemeinderat. "Wir müssen hier wieder mehr darauf achten, dass solche Festlegungen eingehalten werden, ansonsten haben wir es bald nur noch mit solchen Befreiungsanträgen zu tun", so der Tenor.