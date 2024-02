Rehling

06:40 Uhr

Gemeinderat Rehling legt Regeln fürs Plakatieren fest

Plus Der Gemeinderat Rehling dehnt das Plakatierverbot im Ortskern auf angrenzende Straßen aus und legt strikte Vorgaben fest. Für Wahlplakate gelten Besonderheiten.

Von Josef Abt

Rehling will Ordnung in die Plakatierung im Ort bringen: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine neue Plakatierungsverordnung erlassen, die am 1. April in Kraft tritt. Damit soll im gesamten Gemeindebereich das Anbringen aller Formen von Plakaten, Zetteln, Schildern oder Tafeln auf öffentlichem Grund eingeschränkt und durch die Gemeinde überwacht werden.

In Rehling gilt bereits seit Jahren ein Plakatierverbot im Ortskern - im Bereich von Kirche und Rathaus. Nun wurde diese Verbotszone ausgeweitet auf die Bergstraße bis zum Kreisverkehr nach Oberach, auf die Straßen Kleiner Hamberg und Bauernstraße sowie Teilbereiche der Hambergstraße, Raiffeisenstraße, Hauptstraße, Gamlingweg, Baumweg, Schulstraße und den Fußweg zwischen Bergstraße und Bauernstraße. Eine Karte mit Kennzeichnung der Straßenzüge liegt in der Gemeinde aus.

