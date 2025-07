Gemeinderat sichert sich den Gemeindepokal

Seit vielen Jahren wird bereits das Ortsvereinsschießen in Rehling im Kampf um den Gemeindepokal ausgetragen. Die Siegerehrung dazu fand bisher meist beim Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr statt, das heuer aber wegen dem Jubiläumsfest ausfiel. So wurde die Preisverteilung kurzerhand in die Auftaktveranstaltung zum 150-jährigen Gründungsjubiläum verlegt. Die Siegerehrung nahmen die beiden Schützen-Vorständinnen Pia Schapfl und Luisa Schopf vor. Der bisherige Würdenträger, der Verein Freunde der Natur, musste die Trophäe abgeben, sie schafften heuer nur den zehnten Rang. Insgesamt waren im April zur Ermittlung der Sieger 15 Teams angetreten mit insgesamt 126 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, in jeder Mannschaft wurden die sechs besten Schützen gewertet. Als neuer Sieger dieses Wettbewerbes durfte sich der Gemeinderat Rehling feiern lassen, der sich übrigens bereits zum zweiten Male den gemeindlichen Pott sicherte. Die drei Bestschützen waren Michael Lindermeir, gefolgt von Bürgermeister Christoph Aidelsburger und Robert Happacher. Insgesamt schaffte das Siegerteam 1426,2 Punkte. Auf dem zweiten Platz folgte der Jubelverein, die Freiwillige Feuerwehr, mit gesamt 1514,5 Punkten und auf dem dritten Platz landete der Stammtisch Schlemmer, der mit 1541,3 Punkten abschloss. Bester Einzelschütze war Siegfried Haberl, der auch einen Preis erhielt. Das beste Ringergebnis erzielte Werner Lindermeir mit 151 Ringen und den besten Teiler schoss Werner Frei mit einem 43,0- Teiler.

